Il GF Game Night, se da un lato ha intrattenuto il pubblico da casa facendolo sorridere grazie all’imitazione perfetta di Nicole (apprezzata anche dalla stessa Oriana), dall’altro ha creato nuovi momenti di tensione nella Casa. Antonella, in particolare, non avrebbe gradito i momenti di gioco sia di Oriana che della Murgia nel corso dei quali ancora una volta sarebbe stata tirata in ballo.

Antonella reagisce male all’imitazione della Murgia: i commenti di Oriana e Onestini

Nella sua imitazione di Oriana, ad esempio, la Murgia avrebbe chiamato in ballo la Fiordelisi ed in particolare la sua reazione dopo la nomination di Donnamaria fatta ad Oriana e il suo successivo pentimento.

Durante i momenti di goliardia, Antonella ha preso attentamente appunti su quanto dicevano di lei ed ha poi espresso il suo parere a Nicole. A quanto pare la schermitrice non ha apprezzato affatto le provocazioni, ma Nicole non la penserebbe nel medesimo modo, non avendo intravisto alcuna malizia.

LA MURGIA CHE IMITA ORIANA VI PREGO TROPPO UGUALE #GFVIP pic.twitter.com/RxKbUDYw2X — trashtvstellare (@tvstellare) January 26, 2023

Antonella prende appunti su come fare un’imitazione senza cadere nel ridicolo, finalmente è maturata un po'<3 pic.twitter.com/qqwWXnUAiV — simo (@__carotina) January 26, 2023

La Murgia, nel raccontare la reazione di Antonella a Oriana e Onestini ha commentato: “Ha fatto una scena assurda!”.

Antonella nera per l’imitazione e a Nicole scappa:”Mi ha detto EdoardoT che hanno fatto un commento su twitter…”.

EdoD le dice di stare zitta#oriele #incorvassi #gfvip pic.twitter.com/DjKYhS0mNg — (@barumiliano) January 27, 2023

Secondo la venezuelana, Antonella cercherebbe ogni pretesto per litigare: se un momento prima sembra essere amica, l’attimo dopo trova il pretesto per calunniare gli altri.

Ad intervenire è stato quindi Onestini:

State facendo degli errori clamorosi. Quando arrivi alla consapevolezza che lei fa questo per litigare, che deve prendere appunti, tu è inutile che stai lì a darle spiegazioni. Lei vuole solo litigare e fare le scenate. Fare pace? Non è quello che vuole, le dai solo importanza.

Alla fine, Onestini, Oriana e Nicole sono giunti ad una comune conclusione: evitare le ulteriori provocazioni di Antonella.