Attilio Romita, protagonista (suo malgrado) di una delle edizioni più brutte del Grande Fratello Vip, ha svelato un retroscena piccante mai mandato in onda dagli autori del reality show.

Intervistato da L’Italia di Domani su Erre TV, ha svelato un dettaglio hot che gli autori del GF hanno deciso di non mandare in onda.

Ecco cosa riportano i colleghi di Biccy:

Vorrei raccontare un inedito, una cosa che nessuno sa e che per fortuna non si è vista. Io ringrazio gli autori che in quel momento mi hanno protetto e mi hanno salvato.

Nella casa andavamo tutti a fare la doccia in uno spazio aperto al centro. Ovviamente tutti andavamo con il costume, com’è normale che sia in quel contesto.

Io in un’occasione specifica ero sovrappensiero, in qualche modo ero fuori di testa per la condizione particolare in cui ero, dentro a un reality chiuso da tempo… insomma, sono andato nella mia stanza, ho messo l’accappatoio, però ho tolto il costume da bagno.

Poi come se nulla fosse sono andato alle docce, ho appeso l’accappatoio e mi sono messo sotto la doccia completamente… come Adamo. Per fortuna che nessuno ha visto. Quelle immagini non sono state trasmesse, per fortuna gli autori non hanno mostrato nulla.