La scelta di Luca Salatino a Uomini e Donne andrà in scena questo pomeriggio ma gli spoiler circolanti in rete dallo scorso 18 maggio hanno già svelato che la scelta del tronista è ricaduta sulla giovane Soraia Ceruti, che l’ha preferita a Lilli Pugliese.

La scelta di Luca Salatino: lui e Soraia si sono già lasciati?

Secondo quanto emerso dalle indiscrezioni, dunque, Luca Salatino ha scelto di conoscere fuori da Uomini e Donne la corteggiatrice Soraia, che gli ha risposto di sì.

Come sappiamo, il regolamento del dating show prevede tuttavia che i due protagonisti non si facciano vedere insieme fino al momento della messa in onda della scelta. Anche per questo dopo la registrazione della fatidica puntata, i due hanno scelto di trascorrere il weekend in mete differenti. Mentre Soraia ha raggiunto Federica Aversano, ex corteggiatrice di Matteo Ranieri, Luca ha fatto un salto a Portofino proprio dall’ex tronista.

Il fatto che dunque Salatino e la sua scelta non siano apparsi ancora insieme sui social apparirebbe del tutto normale, eppure c’è un piccolo indizio che avrebbe fatto ipotizzare una possibile prima crisi per la coppia.

Si tratta di un link che la corteggiatrice avrebbe condiviso questa mattina con un video che lascerebbe molti dubbi in merito (potete vederlo in apertura di articolo).

Intanto, l’esperta di gossip Deianira Marzano ha sottolineato la stranezza riportando i dubbi dei fan.