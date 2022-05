La scelta di Luca Salatino: le anticipazioni di Uomini e Donne

Nel pomeriggio di oggi 18 maggio 2022 si è svolta la nuova registrazione di Uomini e Donne durante la quale Luca Salatino ha compiuto la sua scelta. Su chi è ricaduta la decisione del tronista di proseguire la sua frequentazione fuori dagli studi di Cinecittà? Scopriamolo grazie alle anticipazioni.

A svelare quanto accaduto nel corso della registrazione di oggi di Uomini e Donne sono le anticipazioni fornite dalla pagina Instagram di UominieDonneClassicoeOver a cura di Lorenzo Pugnaloni:

Durante il trono classico, stando alle anticipazioni sono tornati ospiti Matteo e Valeria.

Non sono mancate poi le anticipazioni del trono over di Uomini e Donne:

Per Gemma è sceso un nuovo corteggiatore di Casera e l’ha tenuto. Quasi tutto il tempo dedicato agli over incentrato su Ida e Riccardi, i due sono usciti anche una delle sere scorse. Ma non c’è stato nessun punto di incontro, ma solo scontri. Tina ha fatto il devasto.