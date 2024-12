Tugurio e putiferio: la scelta di Helena fa “impazzire” Shaila: c’entra Lorenzo, scoppia il caos al GF – VIDEO

Grande Fratello ha recentemente proposto una sfida inaspettata ai suoi inquilini, mettendo alla prova la loro sincerità. La serata, che sembrava partire in modo tranquillo, è stata scossa da una missione speciale affidata a Jessica e Stefano, con l’obiettivo di animare la Casa poco prima della cena preparata dai nuovi arrivati. Helena, Lorenzo e Shaila, come sempre, sono stati i protagonisti della serata.

Helena e Shaila verso una nuova guerra al GF: la prova di sincerità

Jessica e Stefano hanno richiamato l’attenzione di tutti per leggere un comunicato ufficiale: “Grande Fratello vi chiede una prova di sincerità. Guardatevi in faccia e rispondete a questa domanda: la vostra è una cena tra amici, ma chi non vorreste che fosse seduto con voi a questo tavolo?”.

Le regole erano chiare: i partecipanti dovevano scrivere il nome della persona scelta sul sottopiatto e motivare la decisione. Le votazioni escludevano i nuovi ingressi e riguardavano solo i veterani.

Le prime a esprimersi sono state le Non è la Rai, indicando Helena: “Per il tuo atteggiamento ancora altalenante e non chiaro”. Altri nomi emersi sono stati quelli di Yulia, Shaila e Federica, in un crescendo di motivazioni personali che hanno rivelato tensioni mai sopite.

Helena al centro delle polemiche

Con la chiusura delle votazioni, Helena è risultata la più nominata, reagendo con un profondo sconforto. La modella si è rifugiata in piscina, cercando conforto lontano dagli altri. Nonostante i tentativi di alcuni coinquilini di consolarla, ha manifestato il suo malessere: “Non sopporto la cattiveria degli altri. Mi dipingono sempre come il problema”.

Durante la serata, Helena ha affrontato i compagni: ha accusato le Non è la Rai di parlarle alle spalle e ha ribadito che molte decisioni nella Casa sono influenzate da dinamiche di gruppo.

Le conseguenze della votazione: Helena sceglie Lorenzo, Shaila sbotta

Jessica e Stefano hanno annunciato il verdetto: le più votate, Helena e Amanda, avrebbero dovuto trasferirsi nel Tugurio fino a nuova comunicazione. Inoltre, ciascuna di loro ha dovuto scegliere un concorrente tra i più nominati per condividere questa punizione.

Helena ha scelto Lorenzo, scatenando le ire di alcuni coinquilini, tra cui Shaila, che l’ha accusata: “Sei dispettosa e lo sai”. Amanda, invece, ha optato per Mariavittoria, sollevando tensioni anche all’interno del gruppo.

Un gioco che divide

Le scelte di Helena e Amanda hanno ulteriormente diviso gli inquilini, alimentando discussioni accese. Molti hanno interpretato queste decisioni come strategiche, aumentando il clima di diffidenza.

La ballerina Shaila ha ammonito il suo compagno: “Fai attenzione, non è chi pensi che sia”.

È chiaro che il gioco sta entrando in una fase sempre più complessa, dove le emozioni e le strategie rischiano di compromettere i rapporti nella Casa.