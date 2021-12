Oggi è andata in onda la tanto attesa puntata con la scelta “anomala” di Andrea Nicole, la tronista di Uomini e Donne che ha passato la notte con Ciprian all’insaputa della redazione del dating show condotto da Maria De Filippi.

La tronista ha confessato tutto nello studio di Uomini e Donne facendo esplodere Gianni Sperti che si è scagliato contro la Conte e il suo corteggiatore:

Siete due disonesti. La disonesta è lei con tutto quello che la redazione e il programma hanno fatto per lei. Non c’è differenza tra uomo e donne, ma c’è differenza tra una persona perbene e non perbene e tu non sei una persona perbene. Portavi un messaggio importantissimo e mi dispiace per come l’hai buttato via. Non credo che sia la prima volta che vi siate visti.

Come fa Ciprian a sapere dove abiti e, tra l’altro, vivi in un appartamento pagato dalla redazione. Che figura di mer*a.