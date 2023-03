Alberto De Pisis si è pentito amaramente di non aver salvato Luca Onestini per la scelta del quinto finalista del Grande Fratello Vip. Nonostante siano passati alcuni giorni, la scelta del biondino sta ancora facendo discutere dentro e fuori dalla Casa.

La scelta di Alberto al GF Vip: cosa è successo dopo l’eliminazione di Onestini

Alberto, come ben ricorderete, ha dovuto fare il nome di un coinquilino da portare in nomination avendo di fronte Milena Miconi e Luca Onestini, due concorrenti per lui molto importanti. Dopo averci pensato, De Pisis ha deciso di “sfidare” l’amico e tutti sappiamo come è andata a finire.

Alberto, infatti, era convinto che Luca avrebbe guadagnato la finale e che a giocarsi l’eliminazione sarebbero stati proprio lui e Nikita.

Tuttavia le cose sono andate diversamente.

Onestini è stato eliminato, Nikita è la quinta finalista e proprio Alberto dovrà vedersela con Milena al televoto.

“Io sono mortificato e dispiaciutissimo. E non era assolutamente quello che mi aspettavo. Non solo non volevo, ma per me Luca era un punto di riferimento. Mi sento male. Ho sentito di voler alzare l’asticella…”, ha commentato Alberto De Pisis rientrando in Casa.

La scelta di De Pisis, anche a distanza di giorni è stata commentata sul web tra coloro che lo reputano in buona fede e altri che l’hanno “condannato” all’eliminazione di lunedì sera (salvando Milena) dopo questo gesto.

Voi cosa ne pensate?