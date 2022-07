Essere scartati ripetutamente ai provini per i reality più famosi, dal GF Vip all’Isola dei Famosi, non deve essere una bella sensazione. Lo sa bene Claudio Sona, ex tronista del primo trono gay di Uomini e Donne. In una intervista a Pipol Tv, l’ex tronista ha spiegato come mai, a suo dire, sarebbe sempre stato scartato dai casting.

Ex tronista scartato da GF Vip e Isola dei Famosi: lo sfogo di Claudio Sona

Tutti lo cercano ma a quanto pare nessuno finora lo avrebbe mai scelto per un reality. Cosa c’è che non va nell’ex tronista Claudio Sona? Il giovane ne ha parlato con Pipol Tv da cui è emersa la sua verità. Finora ha già fatto diversi casting:

Quattro anni fa l’ho fatto per l’Isola dei Famosi e l’anno successivo anche per il Grande Fratello Vip. Ma niente… ho raccolto solo aria.

Lo stesso non riuscirebbe bene a spiegarsi il reale motivo anche se sarebbe giunto a una conclusione plausibile:

Credo di avere una storia poco drammatica. Sono convinto che all’interno di un reality, sia da conduttori che da autori, vengano cercati personaggi conosciuti, ma dal vissuto particolare alle spalle, o addirittura “tremendo”. Io ho avuto una vita estremamente normale. Se avessi avuto una storia strappalacrime, forse ce l’avrei fatta.

Sona spiega di essere certo di non sbagliare in nulla:

Dai casting sono sempre tornato soddisfatto. Non voglio provocare nessun tipo di reazione, ma c’è da dire che sono un omosessuale un po’ diverso dagli stereotipi che appaiono in televisione. Sono molto “sulle mie”. Certo, ho un gran carattere provocatorio, a volte litigioso e testardo. Ma non amo estremizzarlo per le telecamere.

L’ex tronista ha anche ammesso di non avere molti amici Vip e forse anche questo potrebbe essere un ostacolo in questo mondo dove, ha svelato, non sono mancate le delusioni.