Scandalo a Uomini e Donne sulla tronista Chiara Pompei: “Hai preso in giro tutti!”, parla presunto fidanzato

Un terremoto mediatico si abbatte su Uomini e Donne, il popolare programma condotto da Maria De Filippi. La nuova tronista, Chiara Pompei, è al centro di una bufera dopo le rivelazioni del suo presunto ex fidanzato, Riccardo Sparacciari.

La denuncia di Riccardo Sparacciari: “Chiara ha preso in giro tutti a Uomini e Donne”

Il giovane romano ha utilizzato i social media per raccontare la sua versione dei fatti, sostenendo di aver avuto una relazione con Chiara fino alla fine di gennaio 2025, in netto contrasto con quanto dichiarato dalla tronista nel suo video di presentazione.

Secondo quanto riportato da Fanpage, Sparacciari ha affermato:

Mi sono frequentato con Chiara per 5 mesi. Ci siamo conosciuti a fine agosto in una discoteca all’aperto. La nostra frequentazione è andata avanti fino a venerdì 31/01/2025 (ultima volta che ci siamo sentiti per telefono e visti il 21/01/2025). La nostra relazione andava molto bene ma da quando è stata contattata a Uomini e Donne tutto è stato messo in difficoltà. Per più di un mese andava in presenza a conoscere la redazione, anche i giorni in cui stava con me, mentendo e dicendo di non essere impegnata.

Le motivazioni dietro la scelta di Chiara Pompei: ambizione o inganno?

Sparacciari ha proseguito il suo sfogo, sostenendo che Chiara avrebbe partecipato al programma non per trovare l’amore, ma per motivi economici e di visibilità.

Lei mi prometteva di non voler andare, per non perdermi e mi assicurava che non avrebbe mai partecipato per fama, non essendo interessata a conoscere nessuno perché aveva me (sue parole). Allo stesso tempo, però, diceva che era un’occasione per il suo futuro, per un riscontro economico e per la sua famiglia.

La reazione del pubblico e le possibili conseguenze per Uomini e Donne

Le rivelazioni di Sparacciari hanno scatenato un acceso dibattito tra i fan del programma. Molti si chiedono se Chiara abbia realmente ingannato tutti e quale sarà la reazione della produzione. Al momento, né Chiara Pompei né la redazione di Uomini e Donne hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito.

La situazione rimane incerta e in continua evoluzione. Se le accuse di Sparacciari dovessero rivelarsi fondate, potrebbero avere ripercussioni significative sulla partecipazione di Chiara Pompei al programma e sulla credibilità dello stesso.