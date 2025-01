Scandalo Ferragni-Fedez: retroscena di Selvaggia Lucarelli, lui ‘geloso’ di Tronchetti Provera

La separazione tra Chiara Ferragni e Fedez continua a dominare le prime pagine dei media italiani. Dopo le clamorose rivelazioni di Fabrizio Corona riguardo ai presunti tradimenti da entrambe le parti, emerge una nuova voce autorevole: quella di Selvaggia Lucarelli. Nella sua newsletter “Vale tutto”, la giornalista offre una prospettiva inedita sugli eventi che hanno portato alla rottura della coppia più chiacchierata d’Italia.

Selvaggia Lucarelli interviene sul caso Ferragni-Fedez

Secondo Lucarelli, Fedez sarebbe particolarmente turbato dalla relazione tra la sua ex moglie e Giovanni Tronchetti Provera, erede dell’impero Pirelli. La preoccupazione del rapper non deriverebbe da sentimenti di gelosia tradizionale, ma piuttosto da una questione economica.

“Tronchetti Provera è ricco, molto ricco, e Fedez non è ricco quanto lui”, sottolinea la giornalista, evidenziando come la disparità economica possa aver influito sull’insicurezza di Fedez.

Le indiscrezioni non si fermano qui. Recentemente, diversi media hanno riportato la possibilità che Chiara Ferragni sia in attesa di un figlio da Tronchetti Provera. Fedez, secondo Lucarelli, avrebbe iniziato a indagare sulla veridicità di queste voci, chiedendo a diverse persone se l’ex moglie fosse effettivamente incinta. Queste preoccupazioni si aggiungono alle tensioni già esistenti tra i due ex coniugi.

In questo intricato intreccio di relazioni e scandali, emerge anche la figura di Fabrizio Corona. Lucarelli lo definisce “una pianta infestante”, alludendo alla sua capacità di inserirsi nelle vicende altrui e alimentare il caos. Corona, infatti, ha recentemente criticato aspramente Tronchetti Provera, con l’apparente intento di destabilizzare la sua relazione con la Ferragni. Inoltre, ha rivelato dettagli sui presunti tradimenti di Fedez durante il matrimonio, aggiungendo ulteriore combustibile al fuoco mediatico.

La saga Ferragni-Fedez sembra lontana dalla conclusione. Con continui colpi di scena e nuove rivelazioni, la vicenda continua a catturare l’attenzione del gossip nostrano. Se di gossip si tratta.