Scandalo Fedez: nuovo tradimento svelato, parla un’amica ma salta lo scoop

Il 2 febbraio 2025, il podcast Tavolo Parcheggio, condotto da Nicole Pallado e Gianmarco Zagato, ha acceso un nuovo incendio mediatico intorno a Fedez e Chiara Ferragni. Ospite d’eccezione Coraline, presunta amica del rapper, che ha rilasciato dichiarazioni scottanti su un presunto tradimento avvenuto quattro anni fa con una ragazza di Milano.

Nuove ombre su Fedez: spunta un tradimento?

Tuttavia, quello che poteva essere uno scoop clamoroso si è trasformato in un mistero ancora più fitto: Coraline ha revocato l’autorizzazione alla diffusione della sua testimonianza, obbligando i conduttori a tagliare le parti più scottanti del podcast.

Ma cosa è stato detto prima del blackout mediatico? E perché Coraline ha cambiato idea all’ultimo minuto?

Durante la puntata, i conduttori hanno introdotto Coraline come “una fonte interna, in veste di amica di Fedez”. Tuttavia, la stessa Coraline ha subito messo in discussione questa definizione, lasciando intendere che tra lei e il rapper ci sia stato qualcosa di più di una semplice amicizia: “Alla fine si chiarisce che con lui non è amicizia” ha affermato con un tono ambiguo, alimentando sospetti su una possibile relazione più intima con Fedez.

Nicole Pallado ha poi raccontato un episodio risalente a quattro anni fa: “Una persona di Milano, a me vicina, mi ha confessato che dopo Muschio Selvaggio c’è stato qualcosa tra lei e Federico. Io a questa storia ho sempre creduto a metà” ha detto, coinvolgendo anche Gianmarco Zagato, che pare fosse già a conoscenza della vicenda.

Coraline ha aggiunto il suo punto di vista: “Anche io all’inizio la pensavo un po’ così, non ero sicura perché non essendo stata lì non posso dire che è successo”, lasciando intendere però di avere informazioni indirette ma credibili.

Proprio quando il pubblico si aspettava dettagli scottanti, il colpo di scena: i conduttori hanno interrotto la puntata per annunciare che Coraline aveva deciso di revocare la sua testimonianza.

“Ragazzi, interrompiamo la puntata. L’ospite ha deciso di ritirare la sua testimonianza e di revocare l’autorizzazione all’uso della sua immagine e delle sue parole” hanno dichiarato Nicole e Gianmarco, specificando di aver eliminato tutte le parti incriminate per rispettare la volontà dell’ospite.

Questa mossa ha alimentato ancora di più i dubbi. Perché Coraline ha cambiato idea? Pressioni esterne? Paura delle conseguenze legali o personali? Nessuna risposta ufficiale, solo tante ipotesi.