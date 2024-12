Christian Stefanelli, ex allievo di Amici 21, si è ritrovato al centro di un ciclone mediatico dopo la pubblicazione di un video sui suoi social. Nel filmato, rapidamente rimosso ma già immortalato da alcuni utenti, il ballerino pronuncia una frase controversa che combina insulti omofobi e una bestemmia.

Inquadrando un amico durante un momento di apparente leggerezza, Stefanelli ha esclamato: “Ma quanto è cog….e, guardatelo. Ma che gay, Dio c…”. Queste parole, riprese e diffuse dalla rete, hanno suscitato un’ondata di indignazione, trasformandosi in un caso virale in poche ore.

Gli utenti si sono immediatamente animati, esprimendo critiche feroci nei confronti del ballerino. Sebbene il video sia stato rimosso, la sua eco è stata amplificata dalle condivisioni e dai commenti, rendendo impossibile arginare il danno.

Molti follower hanno accusato Stefanelli di insensibilità e immaturità, sottolineando l’importanza di utilizzare i social con maggiore responsabilità, soprattutto quando si ha una platea di giovani fan.

eccolo qui il video

le tue amichette l’avevano insabbiato per non far fare una brutta figura al vostro protetto perché, sai, usare “gay” come insulto nel 2024 vuol dire fare uno scivolone madornale, soprattutto se chi lo usa diceva che da piccolo veniva bullizzato per sta cosa pic.twitter.com/9VUAhkCR8O

— villain giustiziera (@Maleficent_re) November 29, 2024