La moglie di Sarcina vuole denunciare Incorvaia: cos’ha fatto

Nayra Garibo difende Francesco Sarcina: “Accuse infondate, pronta una denuncia per diffamazione”

Nayra Garibo, moglie di Francesco Sarcina, interviene pubblicamente per respingere le accuse mosse da Clizia Incorvaia nei confronti del leader de Le Vibrazioni, emerse durante l’ultima ospitata dell’influencer a Verissimo. In un’intervista a Fanpage.it, la modella contesta duramente le allusioni a presunti episodi di violenza e annuncia che il cantante è pronto ad agire per vie legali con una denuncia per diffamazione.

Al centro della polemica c’è il racconto di Incorvaia sulle presunte “60 paia di scarpe bruciate” e il suo silenzio alla domanda diretta su eventuali violenze fisiche subite. Secondo Garibo, quel non detto avrebbe volutamente lasciato intendere fatti mai avvenuti. La moglie di Sarcina ribadisce che il marito non ha mai alzato le mani sull’ex compagna e smentisce categoricamente la distruzione di scarpe o altri oggetti personali.

Garibo ricostruisce invece un episodio diverso: dopo aver scoperto il tradimento di Clizia Incorvaia con l’attore Riccardo Scamarcio, Sarcina avrebbe raccolto i vestiti dell’ex moglie in sacchi neri, lasciandoli fuori casa. Un gesto dettato dalla sofferenza, ma privo di qualsiasi forma di violenza, sottolinea.

Nel corso dell’intervista emergono anche tensioni legate alla gestione della figlia e agli aspetti economici. Garibo parla di pressioni continue, ricatti emotivi ed economici e di un rapporto che definisce “tossico”, sostenendo che Sarcina abbia sempre rispettato le decisioni del tribunale in merito al mantenimento, pur andando spesso oltre per poter vedere la bambina. Viene inoltre ribadito che il cantante non avrebbe mai autorizzato l’uso dell’immagine della figlia sui social a fini commerciali.

Secondo la moglie di Sarcina, la situazione sarebbe peggiorata dopo il loro matrimonio e le accuse pubbliche sarebbero motivate da una ricerca costante di visibilità mediatica. Garibo sostiene che il marito disponga di documenti e prove già presentate in sede giudiziaria e conferma che, dopo le dichiarazioni televisive di Incorvaia, la decisione è ormai presa: procedere con una denuncia per diffamazione.

L’obiettivo, conclude, è tutelare la dignità della famiglia e soprattutto proteggere i figli da un’esposizione mediatica ritenuta dannosa.