Sarah e Valerio: incontro segreto dopo Temptation Island? La segnalazione, interviene il fratello di lei

Valerio e Marco di Temptation Island 2025, sono al centro di un pettegolezzo che sta facendo il giro della rete. Nel frattempo, nelle ultime ore, alcuni movimenti sospetti di Sarah (ex di Valerio) hanno allertato i fan del docu reality dell’estate.

Valerio e Marco di Temptation Island snobbano i fan? La verità

Riassumendo, Valerio e Marco, attualmente a Gallipoli, sono stati accusati di snobbare i fan durante una serata. La notizia è stata riportata da Lorenzo Pugnaloni sul suo profilo Instagram, che ha condiviso messaggi dettagliati di una testimone.

“Domenica sera erano alla Praja di Gallipoli, li ho visti in mezzo alla folla (penso abbiano preso da bere); avevano fatto il tavolo, perché poi sono saliti nella parte più alta, dove ci sono i tavoli e vedi la pista da in alto, ovviamente per evitare che qualcuno li vedesse o li fermasse”.

A fine serata, mentre la testimone e la sua amica cercavano la navetta per tornare, le due si sarebbero imbattute in Valerio e Marco “insieme a due ragazze, passeggiavano. Una ragazza li ha riconosciuti e si è fermata per chiedere una foto e uno dei due ha risposto dicendo “no ragazze, foto no””.

La testimone ha aggiunto: “La mia amica mi ha detto che probabilmente era Valerio, perché era quello più vicino a noi, purtroppo noi eravamo dietro di loro quindi non siamo riuscite a vedere chi dei due ha risposto”.

Non sarebbe stato l’unico episodio del genere: “Dopo che li ho visti in pista, si sono incamminati verso i tavoli, erano vicini alle scale per salire, una ragazza si è girata verso di loro e ha chiesto “ma voi siete quelli famosi di Temptation?” e anche lì, questa volta mi sembra Marco, si è girato dall’altra parte facendo un gesto con il braccio come per dire andatevene via, e sono saliti senza fermarsi”.

Non solo alla Praja. La fonte racconta anche di averli incontrati il sabato precedente, sempre a Gallipoli, ma in un’altra location: “Sabato invece erano entrambi al Vega, li ho visti prima di entrare e poi gli ho fatto un video quando erano vicino alla console, anche lì avevano fatto tavolo”.

Marco di Temptation Island interviene dopo il gossip

Dopo il caos, Marco ha deciso di scrivere a Lorenzo Pugnaloni per smentire questa indiscrezione:

“Non mi sono mai, e sottolineo mai, permesso di dire di no a una foto. Sono e sarò sempre una persona umile, che apprezza profondamente l’affetto che riceve. Veder felici le persone grazie a un mio gesto è per me una gioia profonda” – scrive Marco.

Ha poi ribadito che la sua “porta e il suo cuore” sono sempre aperti a chi desidera un sorriso, una chiacchierata o uno scatto insieme. Un chiarimento netto, che ha trovato il sostegno di molti fan.

Mentre Marco ha risposto in maniera diretta, Valerio ha scelto – almeno per ora – di non commentare.

Sarah avvistata a Gallipoli: incontro (segreto) con Valerio?

Nel frattempo, è spuntato un movimento sospetto da parte di Sarah, ex fidanzata di Valerio avvistata proprio nella stessa zona:

Tuttavia, il fratello di Sarah, ha smentito sul nascere alcuni pettegolezzi scrivendo proprio a Pugnaloni:

Temptation Island: cosa succede tra Valerio e Ary? Le segnalazioni

Valerio continua a frequentarsi con Ary oppure no? Sempre Lorenzo Pugnaloni ha fatto sapere che lui avrebbe trascorso una serata a Gallipoli con un’altra ragazza, e ci sarebbero delle chat personali che proverebbero quanto successo dopo quella notte insieme. “Valerio avrebbe tradito Ary (sempre se stavano-stanno insieme) con una ragazza ieri sera a Gallipoli. Ho le chat di lei dopo una notte passata insieme”, ha scritto.

Il gossip è stato alimentato non solo dalle affermazioni di Pugnaloni, ma anche da voci secondo cui Ary, nelle passate settimane, sarebbe stata avvistata in una discoteca di Roma mano nella mano con un altro uomo. Questo ha creato ulteriori dubbi sulla tenuta della coppia.

Ricordiamo che la loro frequentazione era nata subito dopo Temptation Island, quando Valerio, uscito da una relazione con Sarah Esposito, aveva scelto di proseguire la conoscenza con Ary.

La rottura con Sarah era stata definitiva, confermata dal falò davanti alle telecamere.

Tuttavia, le voci di ritorno tra lui e Sarah erano ricomparse poco dopo, compreso un incontro segnalato in un ristorante a Frascati.

Ecco perché, l’avvistamento di Sarah nella stessa location di Valerio, ha letteralmente drizzato le antenne del gossip.

Cosa ne pensate?