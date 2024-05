Sarah Toscano, vincitrice di Amici 23, è stata intervistata tra le pagine di TV Sorrisi e Canzoni svelando quando è arrivato il momento della “svolta” e, in un’altra occasione, ha parlato pure di Holden.

Secondo Sarah, infatti, la “svolta” decisiva sarebbe arrivata dopo la pubblicazione del singolo “Sexy Magica”:

Sì, è come se con ogni inedito crescessi un po’ di più. “Sexy magica” sembra solo invitare le persone a vivere una serata con leggerezza. In realtà è un invito anche a me stessa di vivere in modo giocoso ogni giorno. Da lì molti si sono accorti che stavo sbocciando. Dev’essere magica davvero questa canzone.

Ospite di Radio Subasio, invece, ha parlato dei gossip che la vorrebbero al fianco di Holden, suo collega ad Amici 23:

Lo so che dicono questo, ma io lo dirò fino alla morte, non so che altro dirvi. Davvero. Holden è una bellissima persona, è un ragazzo che stimo tanto, abbiamo instaurato bellissimo rapporto, ma non c’è altro, non so davvero cos’altro dirvi. Cosa mi fa innamorare in un ragazzo?

Un qualcosa che senti al momento, una sensazione che senti quando lui è accanto a te. Non ho un ragazzo ideale. A dire il vero però non mi sono ancora innamorata.