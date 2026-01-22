Sarah Toscano diventa attrice: film, trama, cast e uscita

Sarah Toscano è pronta a fare un importante salto di carriera. Dopo essersi affermata come una delle voci più interessanti del pop italiano, la giovane artista debutta ufficialmente come attrice in un progetto cinematografico targato Netflix. Il film si intitola Non abbiamo bisogno di parole e arriverà sulla piattaforma nei prossimi mesi.

Si tratta di una novità che ha già acceso l’entusiasmo dei fan: Sarah Toscano sarà infatti tra le protagoniste di questa pellicola, remake italiano del celebre film francese La famille Bélier. Nel cast spicca anche la presenza di Serena Rossi, che affiancherà la cantante in questa nuova avventura artistica.

Quando esce Non abbiamo bisogno di parole

Chi si chiede quando sarà possibile vedere il film su Netflix dovrà ancora attendere una comunicazione ufficiale con una data precisa. Al momento, però, è confermato che Non abbiamo bisogno di parole verrà distribuito nella primavera del 2026, periodo scelto per il debutto della pellicola in streaming.

Il cast del film Netflix

Oltre a Sarah Toscano, il film può contare su un gruppo di interpreti molto apprezzati. Nel cast figurano Alessandro Parigi, Antonio Iorillo, Asia Corvino, Carola Insolera ed Emilio Insolera. A completare il quadro c’è la partecipazione speciale di Serena Rossi, che interpreta un ruolo fondamentale nello sviluppo della storia.

Di cosa parla il film

La trama ruota attorno a Eletta, un’adolescente che vive una condizione particolare all’interno della sua famiglia. I suoi genitori sono sordi dalla nascita, mentre lei è l’unica a poter sentire e parlare. Crescendo, Eletta scopre di avere un talento naturale per il canto e una voce capace di aprirle nuove possibilità.

A incoraggiarla è la sua insegnante di musica, interpretata da Serena Rossi, che la sprona a presentarsi all’audizione di una scuola musicale molto prestigiosa. Quando il sogno sembra diventare realtà, la ragazza si trova davanti a una scelta difficile: inseguire la propria passione o restare accanto alla famiglia, che vive in un mondo privo di suoni e per la quale lei rappresenta l’unico legame con l’esterno.

Il film affronta temi delicati come il rapporto tra aspirazioni personali e responsabilità familiari, ponendo Eletta di fronte a una decisione che potrebbe cambiare per sempre il suo futuro.

Con Non abbiamo bisogno di parole, Sarah Toscano si mette in gioco in un ruolo impegnativo e carico di emozioni, segnando l’inizio di un nuovo capitolo della sua carriera. Ora non resta che attendere l’arrivo del film su Netflix per scoprire come se la caverà in questa veste inedita.