Sarah Nile ha continuato a rispondere alle domande dei follower sul mancato invito al matrimonio di Veronica Ciardi con Federico Bernardeschi, svelando anche di non essere assolutamente interessata al gossip che questo episodio ha – ovviamente – generato.

“Lui è geloso di Sarah Nile”: Veronica Ciardi tace e spunta Bernardeschi

Dopo aver pubblicato una fotografia insieme a Veronica durante il suo matrimonio (la Ciardi è stata invitata), qualcuno si è lamentato per il colore bianco indossato da Lady Bernardeschi ma Sarah ha immediatamente fatto delle precisazioni:

Dress code total white (non giudicate senza sapere).

Qualcuno ha aggiunto: “Ma quanto ti pizzica non essere sotto i riflettori del matrimonio di Veronica?”. Anche in questo caso, pronta la risposta di Sarah Nile che ha condiviso un messaggio WhatsApp di un famoso settimanale di gossip che le chiedeva una intervista alla quale ha risposto di non essere interessata.

Sarah ha precisato di avere scoperto del matrimonio solamente cinque giorni fa per poi aggiungere:

Se abbiamo litigato prima del matrimonio? Assolutamente no! Non mi devo e non mi sto giustificando. E’ giusto però mettere un punto alle cose. Tante persone meritavano la verità ed avere anche loro la possibilità di chiudere un cerchio.

Secondo IlGiornale, Bernardeschi sarebbe geloso di Sarah Nile anche per quello che in passato ha rappresentato per Veronica Ciardi:

Dopo l’incontro tra Veronica e Federico qualcosa si sarebbe incrinato. “Lui è geloso di Sarah Nile”, si vociferava sul web e tra le due gieffine ci sarebbero state molte incomprensioni. La Nile alle sue nozze ha voluto la Ciardi al suo fianco. Ma l’invito, a quanto pare, non è stato ricambiato.