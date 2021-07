Sarah Nile torna sull’argomento più scottante delle ultime ore: Veronica Ciardi. Dopo il mancato invito al matrimonio, Lady Bernardeschi ha ripreso i social eliminando la modella dalle sue amicizie di Instagram.

Sarah Nile parla di Veronica Ciardi: “Il 60% di voi conosce la verità!”

“Prima di tutto, volevo ringraziarvi per il sostegno e l’affetto che in tanti anni e ancora oggi continuate a dimostrarmi. Siete in tanti… tantissimi e nei limiti del ragionevole e del possibile sto cercando di rispondere a tutti o vostri messaggi”, ha esordito Sarah Nile su Instagram.

Poi ha proseguito:

Anche in direct mi avete inondato di messaggi. Leggo con piacere che il 60% di voi “sa”, conosce la verità e questo mi rincuora. Poi c’è un 30% confuso e il 10% lasciamo perdere… la madre degli stupidi è sempre incinta.

Come più volte accennato da Sarah, appare chiaro il suo messaggio. Tra lei e Veronica, in passato, c’è stato qualcosa di più forte e importante di una semplice amicizia.

E, proprio per questo, il distacco tra di loro è apparso sicuramente più doloroso e “lacerante”.

Veronica Ciardi non ha risposto pubblicamente ma si è limitata a cancellare Sarah Nile dalle sue amicizie social mantenendo il suo profilo di Instagram blindatissimo e lontano dagli occhi indiscreti.

Sia lei che il neo marito Federico Bernardeschi non hanno postato fotografie del matrimonio anche se, in base alle informazioni, pare che la coppia abbia venduto l’esclusiva ad un famoso settimanale.