Sarah Nile non è stata invitata al matrimonio di Veronica Ciardi con Federico Bernardeschi e sbotta sui social raccontando la verità sul loro rapporto, avvolto nel mistero anche per lei.

Sarah Nile non è stata invitata al matrimonio di Veronica Ciardi e sbotta sui social

“In molti mi state chiedendo pubblicamente e in privato il motivo per il quale oggi non partecipo al

matrimonio di Veronica”, in questo modo esordisce Sarah Nile su Instagram per poi continuare:

Con estrema umiltà e con estrema verità sento di dirvi che non conosco il motivo. Sento l’esigenza ad oggi di dover mettere un punto. Troppe volte ho taciuto, troppe volte ho abbozzato e nel rispetto di chi mi ha sempre seguita e amata…

Sarah continua:

In questi 11 anni ci sono stati tanti alti e bassi tenuti insieme da un filo che fino ad oggi almeno da parte mia non si era mai spezzato. Lei è e rimarrà una persona speciale per me ma

abbiamo due modi di vivere, di pensare e di fare completamente opposti. Ho sempre protetto, ho sempre tentato di capire, ho sempre sorvolato, ho sempre rispettato… oggi ci sono io, la mia famiglia e il mio benessere che sono le cose più importanti. Vorrei solo cose belle ed evitare dispiaceri inutili. Per tutto questo e per tanto altro, metto un punto e mi fermo qui.

Sarah Nile, in ultimo, ha postato un messaggio privato inviato a Veronica Ciardi su Whatsapp dove la supplica di sparire per sempre dalla sua vita.