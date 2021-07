Sarah Nile svela perché non è stata invitata al matrimonio di Veronica Ciardi e racconta la verità sul loro rapporto

Dopo il lungo sfogo di ieri sera, Sarah Nile è nuovamente tornata sull’argomento e l’assenza al matrimonio di Veronica Ciardi. Nonostante l’ex del GF non abbia esplicitamente raccontato il loro rapporto, ciò che è stato appare ben visibile a tutti.

Perché Sarah Nile non è stata invitata al matrimonio di Veronica Ciardi? Parla l’ex del GF

Sarah Nile, a tal proposito, ha svelato per quale motivo (secondo lei) non sarebbe stata invitata al matrimonio tra Veronica Ciardi e Federico Bernardeschi (tra l’altro erano presenti ex del GF).

Perchè non sono stata invitata? Perchè non tutti purtroppo hanno l’intelligenza e l’apertura mentale che ha la mia famiglia ed io.

Queste le parole di Sarah che mettono da parte ogni pregiudizio e rivelano, finalmente, ciò che è stato il loro rapporto d’amore senza etichette e pregiudizi ma che, sicuramente, ha creato confusione e fraintendimenti.

Sarah Nile ha poi pubblicato uno scatto insieme a Veronica Ciardi proprio durante il suo matrimonio:

Se lei è venuta alle mie nozze? Ovviamente (per me) sì!

AIUTO

SARAH NILE HA SCATENATO IL PANICO SU INSTAGRAM 🚨 🚨 pic.twitter.com/Ojv5rvgGLO — Rosy Di Carlo (@realrosydc) July 13, 2021