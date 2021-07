Sarah Nile non è stata invitata al matrimonio di Veronica Ciardi ed ha espresso tutto il suo rammarico attraverso i social. Nonostante la sua assenza, alle nozze con Bernardeschi erano invece presenti altri gieffini.

Ex gieffini al matrimonio di Veronica Ciardi (ma non Sarah Nile)

Stiamo parlando di Maicol Berti e Margherita Zanatta. Il ragazzo, da sempre amico di Veronica Ciardi, ha partecipato alla sua stessa edizione. La speaker radiofonica invece, è entrata nella Casa l’anno successivo insieme a Guendalina Tavassi e Andrea Cocco (che ha vinto).

Al matrimonio c’era anche Georgette Polizzi insieme al marito Davide Tresse come documentano le sue storie su Instagram.

perché maicol berti sì e sarah nile no??? eh? eh? non facevano neanche parte della stessa soap opera all’interno della casa! a stento le loro storyline si erano incrociate e ora sono amici a tal punto?!?! hard to believe

— giuli 🛸 (@saIIydraper) July 13, 2021