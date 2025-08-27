Sarah Esposito, com’era prima dei ritocchi: le immagini

Com’era Sarah Esposito prima dei ritocchi, ecco le immagini.

Temptation Island, spuntano le foto di Sarah Esposito prima dei ritocchi: com’era

Sarah Esposito è stata una delle protagoniste più discusse della tredicesima edizione di Temptation Island, il docu-reality estivo di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia, che anche quest’anno ha ottenuto ottimi risultati in termini di ascolti.

Sarah ha partecipato al programma insieme al fidanzato Valerio Ciaffaroni. La coppia si è messa in gioco per affrontare alcune difficoltà di coppia, in particolare le mancanze che lei sentiva nella relazione. Durante la permanenza nel villaggio, però, la ragazza ha rivelato di aver avuto delle frequentazioni esterne al programma, alimentando dubbi e tensioni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da WittyTV (@wittytv)

La situazione si è complicata ulteriormente quando Sarah ha iniziato ad avvicinarsi a uno dei single, comportamento che ha spinto Valerio a sua volta a conoscere meglio una delle tentatrici, Ary, con la quale è scattato anche un bacio. Di fronte a questa dinamica, Valerio ha chiesto un falò anticipato e ha scelto di lasciare il programma da solo, pur ammettendo di provare ancora qualcosa per Sarah. Una volta fuori, ha continuato a frequentare Ary, e i due sono stati recentemente visti insieme in Sardegna, QUI PER TUTTE LE SEGNALAZIONI DI QUEST’ESTATE.

Sarah ad oggi single

Sarah, invece, pare sia ancora single, anche se non si escludono aggiornamenti durante le prossime puntate di *Uomini e Donne*, dove – come accade ogni anno – sarà dedicato spazio alle storie dei partecipanti dopo *Temptation*.

Le foto prima dei ritocchi

Nel frattempo, gli utenti social più attenti hanno iniziato a condividere alcune vecchie immagini della ragazza, facendo notare un possibile cambiamento nei suoi lineamenti. A colpire in particolare sono stati il naso, apparso più sottile rispetto al passato, e le labbra, che sembrano ora più voluminose. Piccoli dettagli che hanno fatto pensare a qualche ritocco estetico negli anni, anche se non è mai arrivata una conferma ufficiale da parte di Sarah.

Queste trasformazioni, vere o presunte, stanno alimentando la curiosità del pubblico, che continua a seguire la protagonista anche fuori dal programma.