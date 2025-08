Sarah e Valerio si stanno rivedendo? Clamorosa segnalazione

Sarah e Valerio si rivedono dopo il “mese dopo” di Temptation Island? Ecco la segnalazione.

Valerio e Sarah di nuovo vicini? Dopo Temptation Island spunta un inaspettato retroscena

La storia tra Valerio Ciaffaroni e Sarah Esposito sembrava ormai definitivamente archiviata, soprattutto dopo l’ultima puntata di Temptation Island, andata in onda ieri sera. Valerio, infatti, aveva confermato in tv la fine della lunga relazione con Sarah, dichiarando apertamente di aver intrapreso una nuova frequentazione con Arianna Mercuri, l’ex tentatrice con cui ha condiviso momenti intensi nel villaggio in Calabria.

I due – Valerio e Arianna – sembravano aver trovato una sintonia speciale, rafforzata dalla comune passione per il calcio e in particolare per la Lazio. Una conoscenza che hanno scelto di approfondire fuori dal programma, con calma e senza fretta, lasciando spazio a ciò che potrebbe nascere giorno dopo giorno.

Ma, come spesso accade, il capitolo “ex” potrebbe non essere del tutto chiuso.

Il rumor che riaccende i riflettori su Valerio e Sarah: ” Si sono visti”

Nelle ultime ore è emersa una voce piuttosto interessante, rilanciata da Lorenzo Pugnaloni: Valerio e Sarah sarebbero stati avvistati insieme, addirittura in un ristorante a Frascati, pochi giorni fa. Non sarebbe la prima volta che i due si rivedono, e a quanto pare tra loro c’è ancora un legame fatto di rispetto, affetto e – forse – qualcosa di più.

Durante la puntata di ieri sera, entrambi hanno ammesso di provare ancora affetto reciproco e di non poter dimenticare cinque anni di relazione con un semplice colpo di spugna. Del resto, chi ci è passato sa quanto certi legami restino, anche quando sembrano finiti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Temptation Island (@temptationislandita)

Ritorno di fiamma o semplice nostalgia?

Difficile dirlo con certezza. Per ora non ci sono conferme ufficiali su un possibile riavvicinamento sentimentale tra Valerio e Sarah, ma il sospetto che tra i due ci sia ancora qualcosa resta forte. E la domanda che molti fan si stanno facendo è: Arianna è al corrente di questi incontri?

NEL FRATTEMPO SARAH E’ SEMPRE PIU’ VICINA AD ESSERE PROTAGONISTA DELLA PROSSIMA STAGIONE TELEVISIVA, CLICCA QUI PER SAPERE PERCHE’.

Come sempre, saranno i social a raccontarci il prossimo capitolo.