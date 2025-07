Sarah e Valerio di Temptation Island 2025, “non è finita qui”: le anticipazioni

Sarah e Valerio chiudono a Temptation Island 2025? Pare che non sia finita qui.

Temptation Island: il falò tra Valerio e Sarah si chiude tra lacrime, verità e un addio amaro

La sesta puntata di Temptation Island 2025 ha portato sullo schermo uno dei momenti più intensi di questa edizione: il falò di confronto tra Valerio Ciaffaroni e Sarah, una delle coppie più discusse del programma. Dopo giorni di crescente intesa con la single Arianna Mercuri, Valerio ha preso la decisione definitiva: affrontare Sarah e dirle tutta la verità.

Il bacio con Arianna e la scelta di chiedere il falò

La complicità tra Valerio e Arianna è cresciuta giorno dopo giorno, passando da sorrisi e battute sulla Lazio a una vera e propria connessione emotiva. La svolta arriva durante un’esterna sulla spiaggia: dopo aver cucinato insieme, si lasciano andare a riflessioni sul futuro, battute maliziose e infine a un bacio sotto una coperta.

“E adesso?”, chiede lei. “E adesso ce ne andiamo”, risponde lui, deciso.

Il giorno dopo, con ancora addosso l’emozione di quanto accaduto, Valerio chiede il falò di confronto con Sarah: “Voglio che veda quello che è successo con Ary. Non me ne pento, mi è servito per capire”.

Il falò finale: una chiusura dolorosa

Al falò, il primo a parlare è Valerio: “Siamo entrati qui perché avevamo dubbi. Appena arrivato, ti ho sentita dire che avevi conosciuto altri uomini, ma non me l’hai detto. Io ho cercato di essere limpido”. Poi, interviene Filippo Bisciglia: c’è un ultimo video che Sarah deve ancora vedere. A quel punto, Valerio le rivela tutto: ha baciato Arianna. “Non l’ho fatto per ripicca. Con lei mi sono trovato bene, quel bacio era sentito”, prova a spiegare. Ma Sarah, sconvolta, lo interrompe: “Mi vuoi bene? Se me ne volessi, non butteresti via cinque anni così”. Tra loro cala un silenzio carico di dolore. Valerio piange. Lei lo abbraccia, con voce rotta: “Ti voglio bene lo stesso, anche se non mi ami più”.

L’addio e la richiesta respinta

Alla fine, Valerio prende la sua decisione: uscirà da solo. “Non mi sembra giusto andare a cercare l’altra ragazza. Non voglio mentire a me stesso”. Prima che se ne vada, Sarah gli fa un’ultima, accorata richiesta: “Non te ne andare. Diamoci un’altra possibilità”. Ma lui scuote la testa, in lacrime. Poi si allontana nella notte, lasciando dietro di sé una storia durata cinque anni.

Un finale malinconico che ha toccato il cuore del pubblico

Il falò tra Sarah e Valerio è stato tra i più sentiti e commoventi dell’edizione. Una fine sofferta, senza urla né rancore, ma con la consapevolezza che l’amore, a volte, non basta. E mentre il pubblico si divide tra chi spera in un ritorno e chi sostiene la scelta di Valerio, resta l’immagine di due persone che si salutano con rispetto e malinconia.

“Non è finita qui”, le anticipazioni

A svelare un colpo di scena è stato Lorenzo Pugnaloni. Ecco cos’ha scritto l’esperto di gossip: “Tra Sarah e Valerio non è finita qui, si sono risentiti, post programma ma.. il mese dopo potrebbe stupirvi (non vi dico se in positivo o in negativo”.