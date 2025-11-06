Com’era prima Sara di Uomini e Donne: foto del passato

Sara Gaudenzi, foto del passato della tronista di Uomini e Donne

Sara Gaudenzi, dopo essere stata corteggiatrice di Flavio Ubirti, ha accettato la proposta di Maria De Filippi di sedersi sulla famosa poltrona rossa, diventando così la nuova tronista di Uomini e Donne.

La decisione è arrivata dopo un gesto di sincerità in studio: Sara ha spiegato di aver percepito la mancanza di interesse del tronista e non ha esitato a esprimere il suo punto di vista. Questo coraggio le ha conquistato l’ammirazione di pubblico e redazione, convincendo Maria De Filippi a offrirle subito il ruolo da protagonista.

Sara ha raccontato di voler vivere l’esperienza da tronista a cuore aperto: “Cerco un uomo vero, rispettoso e capace di farmi ridere. Non voglio più perdere tempo con persone che non sono sinceramente interessate”.

Il passato da Miss Bellezza Lazio, le foto del passato

Anche se oggi è un volto televisivo noto, Sara ha un passato già legato al mondo dello spettacolo. Nel 2017 partecipò a Miss Bellezza Lazio, vincendo la fascia e distinguendosi tra tutte per eleganza e carisma.

All’epoca, appena maggiorenne, sfoggiava un look naturale e lineamenti più delicati. Le foto di quegli anni mostrano una Sara acqua e sapone, molto diversa dalla donna sofisticata e sicura di sé che vediamo oggi in tv.

Il confronto tra passato e presente mette in evidenza un’evoluzione evidente: oltre alla naturale maturazione, alcuni fan hanno notato piccoli ritocchi estetici, soprattutto a labbra e naso, che hanno reso il suo viso più armonioso.

