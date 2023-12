Sara Ronconi, chi è la mamma di Letizia Petris del Grande Fratello

Sara Ronconi è la mamma di Letizia Petris del Grande Fratello. Conosciamo alcuni dettagli in più sulla donna che supporta, dal principio, il percorso della figlia nella Casa.

I genitori di Letizia Petris si sono conosciuti ed innamorati nella comunità di San Patrignano. Ecco cosa ha raccontato in merito la concorrente del GF:

Mia mamma Sara era molto apprensiva nei miei confronti. Io sono stata chiusa in comunità, non mi faceva uscire di casa, aveva paura che io potessi commettere gli stessi errori. Oggi mia madre è la mia migliore amica. Abbiamo recuperato il nostro rapporto quando è mancato papà.

La signora Sara, intervistata da Non succederà più, il programma in onda su Radio Radio condotto da Giada Di Miceli, ha parlato della possibilità che potrebbe avere Letizia di vincere:

Non ho mai pensato al fatto che Letizia possa vincere, non è falsa modestia, è stata un’avventura che ci è arrivata all’improvviso e non abbiamo avuto il tempo di metabolizzarla. Cerco di accompagnarla con il pensiero e secondo me siamo un po’ connesse.

Quando mi ha detto che volevano andare a fare il provino al Grande Fratello sono rimasta sorpresa, non pensavo potesse succedere.

Quando poi abbiamo avuto la certezza che entrasse sono andata in apnea perché era una cosa enorme e temevo che in una situazione socialmente così intensa la sua emotività potesse essere messa a dura prova.

Poi ho visto che ha trovato un gruppo di persone perbene e la mia apnea si è trasformata in tranquillità e penso che per lei sia un’esperienza personale molto bella.