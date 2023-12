Sara Ricci è tornata ufficialmente sui social dopo la sua partecipazione al Grande Fratello ma nonostante la bassissima percentuale ottenuta, l’ex attrice di Vivere ha deciso di lanciare una bella stoccata al pubblico del reality di Canale 5, contestando la scelta di averla voluta eliminare.

Sara Ricci, stoccata dopo il Grande Fratello

Sara Ricci era probabilmente certa di potersela cavare al televoto che la vedeva coinvolta, ma così non è stato. Appena il 3% degli spettatori ha votato in suo favore, decretando così l’eliminazione dalla Casa del GF. Evidentemente, le sue esternazioni ed i suoi modi di fare non sarebbero particolarmente piaciuti.

Tornata alla sua vita di sempre, l’ex gieffina ha fatto ritorno anche sui social e, in un video (in apertura), è comparsa anche al fianco di una sua amica. “Dalla Casa del Grande Fratello alla casa di Laura. Sono uscita… Siete contenti eh?”, ha esordito, per poi lanciare una stoccata al pubblico del Grande Fratello. L’attrice ha aggiunto:

Finalmente da Laura. Dopo la Casa, dalla grande sorella. Sono arrivata. Con tutte queste cattiverie, il fatto che ormai pensano che sono una diva, che me la tiro, che sono snob.

“Non è che sei snob, è che chi è culturalmente preparato, quindi voi attori siete culturalmente preparati perché dovete studiare…”, ha commentato l’amica, interrotta dalla Ricci che ha aggiunto, sorridendo:

Sono anche laureata. Mi sono guadagnata tutto da sola, non devo ringraziare nessuno e questa cosa da fastidio.

Infine ha concluso, condividendo la risata con l’amica: