L’attrice Sara Ricci sarà ospite oggi della trasmissione Verissimo, durante la quale ricorderà con grande commozione di Paolo Calissano, il collega scomparso a 54 anni nei giorni scorsi in circostanze poco chiare. La Ricci si è detta molto provata dalla notizia della scomparsa di Calissano e ne ha parlato al cospetto di Silvia Toffanin.

Paolo Calissano è stato trovato senza vita nella sua abitazione, lo scorso 29 dicembre. Una morte le cui cause sono ancora da accertare. Come ha reagito Sara Ricci dopo aver appreso la triste notizie? L’attrice ne ha parlato a Verissimo:

Quando ho saputo la notizia della scomparsa di Paolo sono scoppiata a piangere. È un dolore incredibile, sono molto provata. La morte di Paolo non è stata qualcosa di voluto. So che aveva voglia di riscattarsi. Per lui c’erano anche delle nuove prospettive di lavoro. Recentemente aveva fatto dei provini e stava ottenendo dei risultati.