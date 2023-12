Sara Ricci, così quieta e calma nei primi giorni di permanenza nella Casa del Grande Fratello, ha trovato il modo per farsi notare, ma soprattutto per farsi detestare fuori dal reality (le percentuali dell’ultimo televoto parlano chiaro). La scelta di schierarsi contro Beatrice Luzzi non è stata azzeccatissima, ma è soprattutto il suo atteggiamento ad urtare il sistema nervoso persino di Alfonso Signorini.

Sara Ricci, lite con la costumista al Grande Fratello: le reazioni

A smascherare il suo vero carattere, è stata Letizia Petris, la quale ha rimproverato Sara Ricci di aver trattato male la costumista del Grande Fratello, arrivando persino a litigare per la scelta dell’abito: “Ma io ho una carriera da trent’anni. Non sai cosa significa. Non sono abituata a farmi vestire, perché di solito li scelgo io i vestiti”, si è giustificata l’attrice.

Letizia, abbastanza interdetta, ha replicato a tono:

Ho fatto le prove anche con Fiordaliso e Beatrice. Hanno una carriera anche loro e non le ho mai viste fare così con la costumista.

Ad unirsi al ‘rimprovero’ è stata anche Perla, che non ha compreso come potesse comportarsi in un modo simile.

Sara: “Non sono abituata a farmi vestire, perche di solito li scelgo io i vestiti”

Letizia: “SONO CONTENTA PER TE”

AIUTO LETIZIA CHE PERCULA SARA PERCHÉ SI SENTE UNA STAR⚰️#perletti pic.twitter.com/kByS9wM7qx — V🤍 (@nuovagenesii) December 12, 2023

Perla e Letizia che rimproverano Sara Lisci per aver trattato male la costumista quanto stanno servendo #grandefratello pic.twitter.com/FGFDiEO6x1 — Greta-It’sMe🇵🇸 (@GretaOhmg) December 12, 2023

Ovviamente l’atteggiamento e la “giustificazione” della Ricci non è stata affatto apprezzata dal popolo social che ha avuto delle reazioni piuttosto dure nei confronti della concorrente, finita in nomination ed a rischio eliminazione non per la sua carriera, ma perché risultata la meno votata nel precedente televoto.

Sara “ma io ho una carriera da trent’anni. Non sai cosa significa”

Letizia “ho fatto le prove anche con fiordaliso e Beatrice. Hanno una carriera anche loro e non le ho mai viste fare così con la costumista” BRAVA LETIZIA #grandefratello — caffeuccio (@trashstellare) December 12, 2023

Cioè? Sara dice a Letizia che ha trattato male la costumista del #gf perché “io sono un’attrice, me lo posso permettere, tu non puoi farlo perché non sei nessuno”. Ah, ma avevamo Angelina Jolie quest’anno e non ce n’eravamo accorti? #GrandeFratello — Acrimoniosa (@LeilaPotenza) December 12, 2023