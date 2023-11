Fino a pochi giorni fa Sara Ricci, ex attrice di Vivere, era impegnata a teatro con lo spettacolo Tenente Colombo, Analisi di un omicidio e da oggi la vedremo invece concorrente del Grande Fratello. Un bel colpo di scena, tenendo conto delle parole rilasciare poco meno di un mese fa – esattamente lo scorso 2 novembre – a Tag24.

Nel corso dell’intervista, a domanda diretta: “Ti piacerebbe partecipare a qualche reality show?”, Sara Ricci aveva leggermente snobbato il genere, dichiarando senza peli sulla lingua:

No, perché programmi come il Grande Fratello e L’Isola dei Famosi non li guardo. Non mi piacciono. Preferirei partecipare a Ballando con le Stelle oppure Tale e Quale Show. Ho fatto anni di danza contemporanea ed anche teatro legato alla danza. Sicuramente è il mio grande amore.

Nel medesimo intervento, le era stato chiesto anche un parere sull’ex collega di Vivere, Beatrice Luzzi, ed in merito non si era detta particolarmente preparata:

In realtà qualche settimana fa mi hanno chiamato proprio per farmi la stessa domanda ed ero impreparata. Allora ho guardato qualcosina, ma, devo essere sincera, non conosco le dinamiche. Da quel poco che ho visto Beatrice mi sembra esattamente com’era anche con noi sul set. Una donna austera e intelligente. Non siamo mai state molto intime, non eravamo amiche, anche perché il filone narrativo dei nostri personaggi era diversi. Però l’ho sempre stimata. Altro non so dirti perché non ho visto cosa ha fatto.