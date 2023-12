Sara Ricci e Rosanna Fratello continuano ad insultare Beatrice Luzzi tra un “leggiti il mio curriculum” e “la regina della musica italiana” (con una sola “hit” negli anni ’70 all’attivo). Nonostante i consigli di Fiordaliso, le due continuano a confabulare.

Sara Ricci parla di Beatrice Luzzi citando il femminismo (e mi sanguinano le orecchie)

Ed infatti, dopo essere stata accusata dall’intera casa del Grande Fratello di odiare il Natale (che poi qualcuno mi dovrebbe anche spiegare cosa ci sarebbe di male), Beatrice Luzzi continua ad essere presa di mira da Sara e Rosanna, nonostante i consigli di Marina che le ha invitate a fare un passo in avanti nei suoi confronti.

Dopo essersi allontanata, Sara ha parlato proprio della Zia Fiorda:

La conosce da tre mesi, sono amiche…Se lei sapesse quello che dice di lei. Quando sono arrivata lei mi ha detto in una nottata senza microfono delle cose terrificanti di tutti. Per farmi stare dalla sua parte. Cose che io non proferirò perché non mi piace mettere zizzania. A me piace essere diretta. Io ho aspettato, siccome lei mi ha screditato l’altra sera, pensavo di uscire…

Sara Ricci ha tirato (maldestramente) in ballo il femminismo e, chiaramente, non sa di cosa parla:

Tu hai detto che la situazione era terrificante, non che lo fosse Beatrice, che è diverso. Vogliono far passare il messaggio che lei è una donna con il senso dell’umorismo, io non vedo il senso di humour in Beatrice. Non esce fuori simpatica. Nella sua vita non esprime femminismo neanche un po’. Ha fatto proprio tutto nei canoni: ha avuto due figli perché doveva avere due figli, ha avuto un compagno perché doveva avere il compagno. Ma di che parliamo? Tratta le donne come se fossero tutte nemiche. E lei è l’emblema del femminismo? Perché ha letto due cose di storia delle dottrine politiche? Che tira fuori qui che chiaramente c’è un territorio, insomma, non colto. E quindi qui è facile fare quelle colte. Voglio vedere se parla a me delle dottrine politiche.

Rosanna Fratello ha chiosato:

Io vedo furbizia per farsi strada.

Sara Ricci saprà parlare di dottrine politiche ma di femminismo non ha chiaramente capito un tubo.

“La sua vita non esprime femminismo neanche un po’, ha fatto tutto nei canoni, ha avuto due figli perchè doveva averli, ha avuto un compagno perchè doveva averlo, ma di che parliamo?” Sara imbarazzante.#grandefratello pic.twitter.com/Jc4UPXEWBW — Gigliola Jaccarino (@GJaccarino) December 10, 2023

Nell’ordine: Cafona, ma come mai è così amata, scaricatrice di porto, volgare, si vede che non lavora, scurrile, molto maschile, che è Beatrice a stare lì per Sara e non il contrario ecc.

Ora stanno esagerando e hanno veramente rotto le palle #grandefratello pic.twitter.com/QJ7DJgn95m — (@barumiliano) December 10, 2023