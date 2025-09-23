Sara Gaudenzi, la reazione al trono di Uomini e Donne – IL VIDEO

Sara Gaudenzi, come ha scoperto di essere tronista, il video

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da WittyTV (@wittytv)

Romana, con un carattere spigoloso e distante da quella perfezione estetica che spesso si percepisce sfogliando Instagram, Sara Gaudenzi assume da oggi un nuovo ruolo: è la tronista di Uomini e Donne. Anche se la sua prima apparizione da tronista andrà in onda solo tra circa tre settimane, la notizia è ormai ufficiale.

Sara è stata scelta da Maria De Filippi mentre era ancora corteggiatrice di Flavio Ubirti, che, a suo dire, non la valorizzava abbastanza. “Ho visto la mia esterna con lui, però non mi sentivo apprezzata e quando sono uscita in puntata ho detto che non voglio più nessuno che mi abbassi l’autostima. Così Maria mi ha detto ‘ti vuoi mettere seduta lì?’ e io stavo a morì“. Tra Sara e Flavio il rapporto non è mai stato facile: fonti (come Lorenzo Pugnaloni) parlano di critiche reciproche, e in una esterna lei lo avrebbe chiamato addirittura “moscio”. Insomma, forse ora si troveranno meglio come tronista e corteggiatore separati.

QUI PER ALTRE INFO SU DI LEI

Chi è Sara Gaudenzi

“Mi chiamo Sara perché significa principessa, no? Mia mamma si aspettava una principessa e io invece a tre anni ci litigavo come una de diciotto, perché mi madre mi voleva mettere tutti questi vestitini, fa’ sti scignon da principessa e io stavo scomoda“, ha raccontato nel video di presentazione che il pubblico potrà vedere presto. “Poi so’ cresciuta e so’ cresciuta sempre con sto carattere un po’ che dovevo di’ a mia, e i miei hanno sempre cercato di spiegarmi che nella vita non sempre tutto è o bianco o nero. C’è pure il grigio“.

Sara ha poi ammesso che da giovane ha dovuto affrontare problemi legati all’immagine corporea: “Crescendo c’è stato un periodo della mia vita in cui mi so’ sentita insicura. Sentivo dire spesso, Sara dal bel viso, e ho pensato che fosse solo quello e che poi magari il mio corpo non fosse adatto. E quindi c’è stato un periodo in cui so’ diventata tanto, tanto, tanto magra. Troppo. Non stavo più bene. E quindi ho capito che dovevo fare un percorso con me stessa e prendere delle sicurezze che non riguardassero solo l’estetica. Ad oggi lavoro nel mercato, mangio, e so’ sicura di me, so’ forte e consapevole dei miei valori e di tutto quello che so, oltre alla bellezza. Ho imparato a seguire il mio cuore sempre e mi sono continuata a dirmi che da qualche parte ho detto la mia persona“.

Ha poi parlato del suo tipo ideale di uomo: mora, con occhi scuri (al contrario di Flavio Ubirti) e in grado, con lo sguardo, di penetrare dentro.