Sara Gaudenzi, chi è la tronista di Uomini e Donne: età, altezza

Chi è Sara Gaudenzi, tronista di Uomini e Donne 2025

Ecco chi è Sara Gaudenzi, la nuova tronista di Uomini e Donne.

Sara Gaudenzi è la nuova tronista di Uomini e Donne: la svolta inaspettata durante la registrazione

Le ultime anticipazioni di Uomini e Donne hanno svelato una novità inaspettata: Sara Gaudenzi, fino a ieri corteggiatrice di Flavio Ubirti, è stata scelta come nuova tronista del programma. Il colpo di scena è avvenuto proprio durante le recenti registrazioni del dating show condotto da Maria De Filippi.

Durante la puntata, Sara – che stava frequentando Flavio Ubirti, ex volto di Temptation Island – ha espresso il suo malumore in merito alla loro esterna, lamentando un certo distacco da parte del tronista.

Dopo uno scambio acceso in studio, la giovane aveva deciso di abbandonare il programma. Ma è stata fermata da Maria, che le ha offerto la possibilità di sedersi sul trono.

Una scelta del tutto inedita, considerando che raramente a una corteggiatrice viene offerta la poltrona rossa mentre è ancora in gioco per conquistare un tronista.

A riportare i dettagli è stato Lorenzo Pugnaloni, sempre attento alle dinamiche del programma. Secondo le sue fonti, il gesto di Maria ha sorpreso tutti in studio e Sara avrebbe accettato l’offerta. Questo evento ricorda vagamente ciò che accadde con Veronica Burchielli alcuni anni fa, anche se in quel caso la proposta arrivò dopo la fine del percorso con Alessandro Zarino.

Chi è Sara

Per quanto riguarda Sara Gaudenzi, il pubblico non sa ancora molto di lei. La ragazza è nata a Civitavecchia (Roma) nel 2000 e la sua età oggi è di 25 anni. Pare sia alta 1 metro e 74 centimetri.

Sul percorso di studi sappiamo che ha frequentato il Liceo di scienze umane, dove si è diplomata e poi ha frequentato delle Accademie di moda, cinema e TV. Dal profilo Threads si legge anche “Lettere moderne, arte e spettacolo”.

Il suo profilo Instagram rivela che lavora come modella e conta attualmente oltre 11mila follower. In passato ha partecipato a Miss Italia e ha prestato il volto a diverse campagne pubblicitarie di brand di moda.

La sua entrata nel parterre di tronisti avviene dopo l’uscita lampo di Rosario Guglielmi, eliminato dopo solo una registrazione a causa di una segnalazione arrivata da una sua ex fidanzata, Lucia Ilardo. Ora sarà Sara a prendere il suo posto al fianco di Flavio Ubirti e Cristiana Anania.

Sarà interessante vedere come si svilupperà il suo percorso da tronista, dopo aver lasciato i panni di corteggiatrice per scelta diretta della padrona di casa.