Sara Croce, il suo numero di telefono finisce su Telegram: “Commenti piccanti su di me, non è bello”

Anche questa volta Sara Croce, la Bonas di Avanti un Altro, non è passata inosservata al Maurizio Costanzo Show. Se la scorsa volta si era resa protagonista, suo malgrado, di un momento “h0t” involontario, questa volta la Croce ha raccontato un retroscena inedito legato al suo telefono.

Sara Croce, il numero di telefono su Telegram

Ad incalzare Sara Croce è stato il padrone di casa Maurizio Costanzo: “Scusi Sara, che le è successo al telefono? Che le hanno fatto?”. La Bonas, nota per la sua partecipazione nel programma di Paolo Bonolis ha spiegato, tra l’imbarazzo:

Ehm… hanno fatto girare il mio numero su Telegram.

Gli ospiti del parterre maschile si sono subito mostrati interessati all’accaduto, ironizzando sull’accaduto. Sara, di contro, ha invece spiegato che si è trattato di un fatto spiacevole:

Non è stato bellissimo perché sono stata riempita di messaggi da chiunque. Ho il telefono con me adesso ma non ho ancora cambiato numero, non so se farlo…

“No, non lo fare”, ha replicato Cruciani, facendo ridere la platea, “Non lo dico per me, io non lo so il suo numero. Dico che in generale dopo una settimana passa tutto e non ti rompono più le pall*”.

La Croce però non è sembrata molto convinta e replicando ancora a Costanzo ha spiegato:

Fanno commenti molto piccanti, diciamo… su di me…