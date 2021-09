Silvia Toffanin si prepara a tornare in tv con il doppio appuntamento di Verissimo che si riconferma al sabato pomeriggio di Canale 5 ma approda anche nel giorno di festa, prendendo il posto di Barbara d’Urso. Alla conduttrice sono state però avanzate anche altre importantissime proposte alle quali ha sempre detto di no.

Silvia Toffanin, le altre proposte ed il “no” a Sanremo

Intervistata da Giuseppe Candela per FQMagazine, Silvia Toffanin si è raccontata a 360 gradi svelando anche di aver ricevuti delle proposte importanti ma di aver deciso di restare solo con il suo Verissimo:

Io non ho l’ambizione di fare prime time o varietà, mi piace fare il mio programma. Posso metterci del mio, è nelle mie corde. Sarebbero anche impegni importanti, i miei figli sono piccoli e amo seguirli tanto, non mi piace stare lontano da loro troppo tempo. Preferisco fare una cosa che mi piace e concentrarmi su quello. Ringrazio per l’opportunità e le proposte ma quest’anno facciamo già un passo avanti con la domenica.

Per questo, dice, non ha l’ambizione di approdare in prime time sentendosi già in quella fascia e non crede inoltre di essere adatta ad altro oltre a quello che già fa.

Durante l’intervista non ha smentito affatto l’indiscrezione circolata in passato, confermando che per l’edizione 2020 del Festival di Sanremo le era stata offerta la co-conduzione:

È vero, mi ha fatto piacere ma in quella occasione ho preferito dire di no. So che tutti sognano Sanremo ma io non lo vivo come un mio obiettivo. Non ho l’ambizione di essere in video a tutti i costi, mi piace fare le cose dove posso portare un valore aggiunto, esserci per esserci non fa per me.

Infine, alla domanda su una possibile proposta futura da parte di altre reti, la Toffanin ha ritenuto Mediaset il posto migliore per lei: