Irene Grandi, ospite del podcast Tintoria di Stefano Rapone e Daniele Tinti, ha aperto il suo cuore, ripercorrendo alcuni momenti salienti della sua carriera e svelando il suo rapporto contrastato con il Festival di Sanremo. Un evento che, nonostante abbia segnato tappe importanti della sua carriera, non è mai stato il suo palcoscenico preferito.

Irene Grandi, retroscena scottanti sul Festival di Sanremo

“Negli anni ’90, Sanremo c’era ed era importante ma non piaceva quasi a nessuno. Tutti guardavano Sanremo per farsi quattro risate. Era un po’ finto… Poi arrivò Pippo Baudo che reintrodusse l’orchestra dal vivo, gli diede importanza”, ha raccontato la cantautrice toscana, aggiungendo che la sua partecipazione nel 2000 con il brano La tua ragazza sempre non fu del tutto entusiasta:

La casa discografica era contenta, ma io ero l’unica che non ci teneva più di tanto perché avrebbero legato il mio nome a Sanremo.

Con La tua ragazza sempre, scritta da Vasco Rossi e Gaetano Curreri, Irene Grandi sfiorò la vittoria, battuta dalla Piccola Orchestra Avion Travel con Sentimento. Nonostante il successo commerciale del brano, Irene non ha nascosto il suo scetticismo riguardo alla giuria di qualità:

Ero quarta per la giuria del pubblico, sesta per la giuria di qualità. Poi c’erano gli Avion Travel, primi per la giuria critica e venticinquesimi per il pubblico! I conti non tornavano. È evidente che avevo vinto io, pure se fai i conti!

Le critiche alla Rai e i costi proibitivi di Sanremo

Oltre ai retroscena artistici, Irene ha criticato il sistema economico che ruota attorno al Festival, definendo Saxa Rubra come “uno dei posti più tristi al mondo”. Ha inoltre rivelato i compensi esigui ricevuti dai partecipanti:

A Sanremo, i soldi che ci davano li spendevamo tutti lì. Una camera d’albergo che costa 65 euro, durante il Festival, costa 650 euro. Il pagamento per il cantante, invece, arriva dalla Rai. Sai quanto ti pagano? 200 euro. Sanremo è solo un investimento!

Pippo Baudo e il caso “Bruci la città”

Tra i ricordi, spicca l’aneddoto legato a Bruci la città, scritto per lei da Francesco Bianconi e scartato da Pippo Baudo come direttore artistico di Sanremo 2007:

Ha ammesso l’errore, anche se diceva che io gliel’avevano data diversa. Ma era praticamente uguale. Lui ha sempre preferito Giorgia! Ti dava anche dei consigli, non sempre graditi… Ma qualche volta ci azzeccava pure!