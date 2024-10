Sanremo Giovani 2024, ecco chi sono i 24 cantanti in gara: volti noti da Amici e X Factor

Sono stati svelati i 24 protagonisti di Sanremo Giovani 2024: tra ex volti di Amici e nuove promesse, ecco chi salirà sul palco dell’Ariston.

È ufficiale: i 24 protagonisti della nuova edizione di Sanremo Giovani 2024 sono stati finalmente scelti. La selezione, che ha visto inizialmente la partecipazione di 46 candidati, ha ridotto il numero ai talenti che si esibiranno sul prestigioso palco dell’Ariston, con l’obiettivo di conquistare il pubblico e assicurarsi un posto tra i grandi della musica italiana. Scopriamo chi sono e dove li abbiamo già visti.

Sanremo Giovani 2024, ecco chi sono i 24 cantanti

Quest’anno, l’edizione di Sanremo Giovani porta con sé un’aria di rinnovamento e grandi aspettative, soprattutto per il ritorno di Carlo Conti alla conduzione del Festival, che raccoglie il testimone dalle edizioni di successo firmate da Amadeus.

Tra i nomi selezionati spiccano alcuni volti noti al grande pubblico, soprattutto per la loro partecipazione ai celebri talent show. Tra questi, Alex Wyse, che si è fatto conoscere durante la sua esperienza ad Amici, il talent targato Maria De Filippi, così come Mew, ex di Amici 23, Lil Jolie e Tancredi.

Tra i cantanti scelti per Sanremo Giovani troviamo anche Angelica Bove, che lo scorso anno aveva commosso tutti a X Factor.

Ecco chi sono i 24 artisti selezionati per Sanremo Giovani 2024 e i titoli dei loro brani inediti:

Alex Wyse – Rockstar

Angelica Bove – la nostra malinconia

Angie – Scorpione

Arianna Rozzo – J’adore

Bosnia – Vengo dal sud

Ciao sono Vale – Una nuvola mi copre

Cosmonauti Borghesi – Aurora tropicale

Dea culpa – nuda

Giin – Tornare al mare

Grelmos – Flashback

Mazzariello – Amarsi per lavoro

Mew – Oh my god

Moska Drunkard – trinacria

Nicol – Come mare

Orion – Diamanti nel fango

Questo e quello – Bella balla

Rea – Cielo aperto

Sea john – Se fossi felice

Selmi – Forse per sempre

Settembre – Vertebre

Sidy – Tutte le volte

Synergy – Fiamma

Tancredi – Standing ovation

Vale LP e Lil jolie – Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore