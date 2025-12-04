Sanremo 2027, spuntano due possibili conduttori

Sanremo 2027, spuntano due possibili conduttori per il dopo Conti

La doppia direzione artistica affidata dalla Rai a Carlo Conti per le edizioni 2025 e 2026 del Festival sembra destinata a concludersi proprio con il prossimo Sanremo. Secondo quanto trapela, Conti non sarebbe intenzionato a proseguire con una terza edizione consecutiva, motivo per cui l’azienda starebbe già valutando nuovi nomi per il 2027.

Tra i più citati nelle ultime settimane figura Stefano De Martino, ma ora si apre un’ipotesi completamente diversa.

Uno dei possibili ritorni in Rai: Amadeus

Affari Italiani ha riportato che l’esperienza di Amadeus con Discovery potrebbe essere vicina alla fine, complice l’andamento non brillante dei format che ha condotto negli ultimi due anni. Lo scenario descritto dal sito parla di un possibile rientro in Rai, con diverse strade aperte: un nuovo programma musicale (provvisoriamente chiamato Mirror, con l’eventuale partecipazione di Fiorello nella prima puntata), un test estivo per un nuovo access prime time da alternare ad Affari Tuoi e, soprattutto, un eventuale ritorno sul palco dell’Ariston nel 2027.

Le ipotesi per il Festival di Sanremo 2027

Anche Fanpage conferma che Carlo Conti difficilmente accetterà un terzo mandato consecutivo. Le indiscrezioni raccolte dalla testata indicano due possibili candidati: Stefano De Martino, considerato dalla Rai come un talento versatile e strategico da far crescere ulteriormente, e Amadeus, che in questo quadro rappresenterebbe la sorpresa capace di cambiare gli equilibri.

Secondo quanto riportato, Conti avrebbe confidato di voler chiudere un ciclo con Sanremo 2026, lasciando poi spazio a una nuova fase: da un lato la “rivoluzione” di De Martino, dall’altro la possibilità di un inatteso ritorno di Amadeus.

Chi sceglierebbe Carlo Conti come suo successore?

Durante un incontro a Vanity Fair Stories, Conti ha indicato alcuni nomi che, a suo avviso, potrebbero gestire con successo il Festival: Stefano De Martino, Alessandro Cattelan, Gianluca Gazzoli. Inoltre, non esclude l’idea di una direzione artistica al femminile, citando Milly Carlucci, Fiorella Mannoia e Geppi Cucciari.

L’assenza del nome di Amadeus sarebbe legata al fatto che, almeno per ora, il conduttore è ancora sotto contratto con Warner Bros. Discovery. Tuttavia, le voci su un suo possibile addio al Nove continuano a circolare sempre più insistentemente.