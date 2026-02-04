Sanremo 2026, ecco la lista recente degli ospiti e co-conduttori

Il conto alla rovescia per il Festival di Sanremo 2026 è già iniziato e, come da tradizione, l’attesa è scandita da voci, ipotesi e retroscena che contribuiscono ad accendere l’attenzione sul palco dell’Ariston. Nelle ultime ore, una nuova indiscrezione ha iniziato a circolare con insistenza e riguarda uno dei volti più amati della comicità italiana: Lillo Petrolo.

Secondo quanto riportato da Cinemotore e confermato all’Adnkronos da “ambienti televisivi”, l’attore e comico potrebbe essere coinvolto nella prossima edizione del Festival come co-conduttore della quarta serata, quella tradizionalmente dedicata alle cover. Un ruolo che lo vedrebbe affiancare Carlo Conti nella serata del venerdì, insieme a Laura Pausini, indicata come presenza fissa lungo tutto l’arco della manifestazione.

Se la partecipazione di Lillo sembrerebbe ormai molto probabile, restano invece alcuni nodi da sciogliere sulla collocazione precisa del suo intervento e sulle modalità della co-conduzione. La sua presenza segnerebbe anche una parziale rottura con una consuetudine storica del Festival, che ha spesso affiancato al conduttore principale figure femminili del mondo dello spettacolo.

Ecco i nomi vicini al Festival

Nel frattempo, a meno di tre settimane dal debutto della kermesse, continuano a moltiplicarsi le voci sui possibili super ospiti. Alcuni nomi sarebbero già certi: Sabrina Ferilli e Luca Argentero, mentre altre presenze sarebbero state inserite attraverso la formula della co-conduzione, come Can Yaman e Achille Lauro. Spazio anche all’effetto nostalgia, con Max Pezzali collegato dalla nave per tutte le serate, a rappresentare la cosiddetta quota anni Novanta.

Resta però l’attesa per un nome di grande richiamo internazionale o nazionale, capace di dare una svolta ulteriore al Festival. Dopo le indiscrezioni su Madonna, successivamente smentite dallo stesso Conti, è emersa l’ipotesi di un ritorno di Tiziano Ferro sul palco dell’Ariston, dopo il successo ottenuto nell’edizione guidata da Amadeus. Al momento, però, anche questa possibilità non ha trovato conferme ufficiali.

Il quadro di Sanremo 2026 continua dunque a essere in evoluzione, alimentato da rumors e anticipazioni che contribuiscono a rendere ancora più alta la curiosità intorno a uno degli eventi televisivi più seguiti dell’anno.