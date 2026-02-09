Sanremo 2026, chi sarà il sostituto di Andrea Pucci

Il Festival di Sanremo 2026 è ormai alle porte e, mentre cresce l’attesa per le canzoni in gara, l’attenzione resta alta anche su ciò che accade dietro le quinte. Le ultime settimane sono state segnate da cambiamenti improvvisi nel cast, a partire dall’uscita di scena di Andrea Pucci, che ha deciso di fare un passo indietro dopo le polemiche esplose attorno a vecchi sketch comici finiti sotto la lente mediatica.

La rinuncia dell’attore, inizialmente confermato dal direttore artistico Carlo Conti, ha acceso immediatamente il dibattito su chi avrebbe potuto raccoglierne l’eredità. Tra indiscrezioni, ipotesi e voci di corridoio, la Rai si è trovata nella necessità di individuare in tempi rapidi una soluzione capace di rassicurare pubblico e addetti ai lavori.

Il sostituto secondo Chi

La risposta, secondo quanto trapela, sarebbe arrivata scegliendo una figura solida e già rodata sul palco dell’Ariston. Il nome che circola con maggiore insistenza è quello di Nino Frassica. A rilanciare l’indiscrezione è stato il giornalista Giuseppe Candela, che sulle pagine del settimanale Chi ha parlato di una decisione ormai indirizzata verso il comico siciliano.

Frassica non sarebbe certo una novità per Sanremo: la sua partecipazione all’edizione 2025 come co-conduttore aveva lasciato un segno positivo, grazie a una comicità surreale capace di alleggerire le serate senza mai sovrastare la musica. Proprio questa capacità di muoversi con naturalezza nei tempi televisivi lo renderebbe la carta ideale per affrontare un’edizione particolarmente delicata dal punto di vista mediatico.

Affidarsi a un volto così riconoscibile e apprezzato permetterebbe a Carlo Conti di riportare equilibrio e serenità all’interno della macchina organizzativa del Festival. In un clima segnato da tensioni e attenzione costante, la presenza di Frassica potrebbe trasformarsi non solo in una soluzione d’emergenza, ma in un vero punto di forza per la riuscita di Sanremo 2026.