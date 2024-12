Sanremo 2025, lista esclusi: “Cazzari e maligni!”, Tommaso Paradiso “esplode”

Domenica 1 dicembre, Carlo Conti ha svelato in diretta al TG1 i nomi dei 30 artisti che parteciperanno al Festival di Sanremo 2025. Come ogni anno, l’annuncio ha scatenato entusiasmo, aspettative e inevitabili polemiche. Tra i concorrenti figurano Achille Lauro, Francesco Gabbani, Elodie, Fedez, Giorgia e molti altri volti noti, accanto a qualche nome meno atteso come Sarah Toscano e Clara.

Sanremo 2025, lista esclusi: Tommaso Paradiso “esplode”

Mentre i fan commentano le scelte, cresce la curiosità per il ritorno di grandi icone come Massimo Ranieri e la partecipazione di artisti di tendenza come Rose Villain e The Kolors.

Parallelamente all’entusiasmo per i big annunciati, è iniziata la caccia ai nomi dei presunti esclusi. Tra i protagonisti della “lista dei rifiutati” diffusa online ci sarebbero artisti del calibro di Albano, Paola & Chiara, Irene Grandi, Elettra Lamborghini, Madame, Benji & Fede, Franco126 e persino Tommaso Paradiso.

Se molti hanno scelto il silenzio, c’è chi ha reagito con ironia, come Chiara Galiazzo e Shade, che hanno pubblicato divertenti video sui social. Tuttavia, non tutti l’hanno presa allo stesso modo: il rapper Sfera Ebbasta, inizialmente irritato, ha poi smentito la sua presunta esclusione definendo tutto “uno scherzo”.

Tra gli esclusi, è stato Tommaso Paradiso a scagliarsi contro chi alimenta il gossip con liste infondate. Sul suo profilo Instagram, l’ex frontman dei Thegiornalisti ha negato categoricamente di aver mai presentato un brano per il Festival e ha attaccato chi spettacolarizza il fallimento degli artisti:

A parte il mal gusto di pubblicare queste fantomatiche liste degli esclusi, spettacolizzare il fallimento, trattare l’arte e gli artisti come galli da combattimento, a parte tutto questo, non ho mai presentato nessuna canzone per il Festival di Sanremo. Cazzari e maligni. Nessuna novità.

Tutti i nomi dei concorrenti di Sanremo

Achille Lauro

Gaia

Coma Cose

Francesco Gabbani

Willy Peyote

Noemi

Rkomi

Modà

Rose Villain

Brunori Sas

Irama

Clara

Massimo Ranieri

Emis Killa

Sarah Toscano

Fedez

Simone Cristicchi

Joah Thiele

The Kolors

Bresh

Marcella Bella

Tony Effe

Elodie

Olly

Francesca Michielin

Lucio Corsi

Shablo, Guè, Joshua e Tormento

Serena Brancale

Rocco Hunt

Giorgia

Con un cast così variegato e la direzione artistica di Carlo Conti, Sanremo 2025 si preannuncia come un’edizione da ricordare.