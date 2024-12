Sanremo 2025, ecco i titoli delle 30 canzoni in gara: Big e vincitori Nuove Proposte

La lista dei 30 Big in gara a Sanremo 2025 e i vincitori di Sanremo Giovani: ecco tutti i titoli delle canzoni e le novità dell’Ariston.

La puntata di Sarà Sanremo ha svelato i protagonisti e i brani che calcheranno il palco dell’Ariston a febbraio 2025. Conduzione impeccabile di Carlo Conti, affiancato da Alessandro Cattelan, per un evento che ha offerto emozioni, annunci importanti e qualche interrogativo che ha preoccupato il pubblico.

Sanremo 2025: 30 Big, ecco i titoli delle loro canzoni

La serata ha visto la presentazione dei 30 artisti in gara, che hanno rivelato i titoli dei brani che porteranno al Festival di Sanremo 2025. Tra i nomi spiccano veterani del Festival come Francesco Gabbani, Giorgia e Massimo Ranieri, accanto a talenti emergenti e collaborazioni inedite.

Ecco l’elenco completo dei Big e i titoli dei loro brani:

Francesco Gabbani con Viva La Vita

Clara con Febbre

Achille Lauro con Incoscienti Giovani

Brunori Sas con L’Albero Delle Noci

Shablo feat Guè, Joshua e Tormento con La Mia Parola

Giorgia con La Cura Per Me

Emis Killa con Demoni

Marcella Bella con Pelle Diamante

Gaia con Chiamo Io Chiami Tu

Simone Cristicchi con Quando Sarai Piccola

Irama con Lentamente

Serena Brancale con Anema E Core

Olly con Balorda Nostalgia

Elodie con Dimenticarsi Alle 7

Massimo Ranieri con Tra Le Mani Un Cuore

Tony Effe con Damme ‘Na Mano

Sarah Toscano con Amarcord

Rocco Hunt con Mille Vote Ancora

Lucio Corsi con Volevo Essere Un Duro

Noemi con Se Ti Innamori Muori

Bresh con La Tana Del Granchio

Rose Villain con Fuorilegge

Willie Peyote con Grazie Ma No Grazie

Modà con Non Ti Dimentico

Fedez con Battito

Francesca Michielin con Fango In Paradiso

Rkomi con Il Ritmo Delle Cose

Coma_Cose con Cuoricini

Joan Thiele con Eco

The Kolors con Tu Con Chi Fai L’Amore

Preoccupazione per Fedez: un’apparizione insolita

Tra gli ultimi a salire sul palco è stato Fedez, che ha destato preoccupazione tra i telespettatori. Apparso confuso e disorientato, ha spiegato che il suo brano, Battito, rappresenta: “Una canzone d’amore dedicata a una donna, ma quella donna è impersonificata nella depressione”.

Il rapper, recentemente al centro dell’attenzione per vicende personali, è stato accompagnato da Carlo Conti verso l’uscita, in un momento che ha suscitato interrogativi e solidarietà sui social. Il profilo ufficiale di Sanremo ha poi pubblicato in ritardo la sua “card” ufficiale, utilizzando una vecchia foto, una scelta differente rispetto agli altri artisti.

Sanremo Giovani: i quattro vincitori pronti per l’Ariston

La serata ha riservato anche spazio per le Nuove Proposte, con l’annuncio dei quattro vincitori di Sanremo Giovani, selezionati da Alessandro Cattelan.

Ecco i vincitori:

Vale LP e Lil Jolie

Alex Wyse

Settembre

Maria Tomba

Gli esclusi, tra cui Mew, Selmi, Angelica Bove ed Etra, hanno ricevuto un caloroso incoraggiamento dai conduttori.

Un Festival ricco di aspettative

Con una line-up variegata e temi profondi, come quello trattato da Fedez, il Festival di Sanremo 2025 promette di essere un’edizione memorabile. Tra polemiche e novità, l’attesa per febbraio è ormai alle stelle.