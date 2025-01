Sanremo 2025: svelato il nome del secondo super ospite, fan in delirio!

L’attesa per il Festival di Sanremo 2025 si fa sempre più elettrizzante, con un annuncio che ha mandato in visibilio i fan. Dopo la conferma di Jovanotti come primo super ospite, Carlo Conti ha svelato questa mattina, durante un evento esclusivo per la stampa, che Damiano David sarà il secondo grande protagonista della kermesse.

Damiano David: il secondo super ospite di Sanremo 2025

Il carismatico ex frontman dei Måneskin, che ha conquistato il pubblico italiano e internazionale con la sua voce graffiante e il suo stile unico, tornerà sul palco dell’Ariston mercoledì 12 febbraio. Per Damiano, sarà un ritorno in grande stile dopo il trionfo del 2021 con la vittoria del Festival insieme alla sua band.

Carlo Conti, direttore artistico e conduttore di questa 75ª edizione, ha dichiarato:

“Damiano David è un artista straordinario, simbolo di una nuova generazione musicale. Siamo entusiasti di averlo con noi per celebrare questa edizione speciale”.

L’energia e l’intensità di Damiano promettono di regalare al pubblico una performance indimenticabile. La sua presenza arricchirà una serata che vedrà già grandi protagonisti sul palco, tra cui i conduttori Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica.

Con l’aggiunta di due ospiti di calibro internazionale come Jovanotti e Damiano David, Sanremo 2025 si prospetta come uno degli eventi musicali più attesi dell’anno. Gli occhi del pubblico saranno puntati sul Teatro Ariston, dove talento, emozioni e spettacolo si fonderanno in un’edizione memorabile.