Cosa succede dopo il ritiro di Emis Killa a Sanremo 2025? Parla Carlo Conti

Il Festival di Sanremo 2025 è stato scosso da un evento inatteso: il rapper Emis Killa ha annunciato il suo ritiro dalla competizione. La Rai ha diffuso una nota ufficiale dichiarando: “Il Direttore Artistico e l’organizzazione del Festival prendono atto del ritiro di Emis Killa dalla 75ª edizione del Festival di Sanremo. Di conseguenza, Rai informa che la gara si svolgerà con la presenza di 29 artisti sul palco del Teatro Ariston”.

Carlo Conti, il suo rammarico per il ritiro di Emis Killa a Sanremo 2025

Carlo Conti, Direttore Artistico del Festival, ha espresso il suo dispiacere attraverso un post su Instagram: “Prendo atto con rammarico della decisione di Emis Killa di ritirarsi da Sanremo. Comprendo il suo stato d’animo che non gli consente di vivere al meglio e con serenità la settimana di musica al Festival”. Queste parole sottolineano la comprensione di Conti per la difficile scelta del rapper.

La decisione di Emis Killa giunge dopo le rivelazioni de Il Corriere della Sera, secondo cui l’artista sarebbe “indagato per associazione a delinquere con Daspo per tre anni”.

In risposta, Emis Killa ha dichiarato sui suoi canali social: “Apprendo oggi dai giornali che sono indagato (a me è stato notificato esclusivamente il Daspo, che è un atto amministrativo e non penale) e se questo corrisponderà al vero sarà importante che l’indagine faccia il suo corso e la magistratura possa lavorare in serenità senza polemiche o pressioni e circhi mediatici”.

Le reazioni del pubblico

Il ritiro di Emis Killa ha suscitato numerose reazioni tra fan e addetti ai lavori. Dopo 15 anni di carriera, il rapper era entusiasta di partecipare al suo primo Sanremo. Ora, con la sua assenza, la competizione proseguirà con 29 artisti in gara.