Sanremo 2025, retroscena su Annalisa: perché avrebbe detto di no alla co-conduzione

L’attesa per il Festival di Sanremo 2025 è alle stelle, ma un’indiscrezione sta scuotendo il mondo della musica. Secondo il giornalista Carlo Faricciotti di Novella 2000, Annalisa, data per certa come co-conduttrice al fianco di Carlo Conti, avrebbe fatto un passo indietro per un motivo clamoroso.

Annalisa e il rifiuto a Sanremo 2025: cosa è successo davvero?

Da settimane si parlava di Annalisa come una delle co-conduttrici del Festival. La sua presenza, forte del successo degli ultimi anni, sembrava scontata. Tuttavia, stando alle voci riportate dal settimanale, la cantante avrebbe rifiutato dopo aver appreso la lista degli altri protagonisti della kermesse.

Faricciotti scrive:

Cosa dicono le persone informate sui fatti? Che dopo aver scoperto chi sarebbero stati i nomi con cui avrebbe dovuto condividere il palco dell’Ariston, pare (sottolineiamo pare) abbia detto: ‘Io con quelli non ci salgo’.

Parole forti, che lasciano spazio a molte interpretazioni. A chi si riferiva Annalisa? Quali nomi l’avrebbero spinta a rinunciare a un ruolo così prestigioso?

Nonostante il presunto rifiuto, Annalisa salirà comunque sul palco dell’Ariston, ma in una veste diversa. Il 14 febbraio, nella serata dedicata alle cover e ai duetti, si esibirà accanto a Giorgia, in gara al Festival. Le due artiste canteranno Skyfall, il brano di Adele premiato con l’Oscar come miglior canzone originale.

L’indiscrezione resta avvolta nel mistero, senza conferme ufficiali da parte della diretta interessata. Tuttavia, il gossip sta già facendo discutere, alimentando la curiosità del pubblico. Sarà solo un pettegolezzo o c’è qualcosa di vero dietro questo clamoroso retroscena?