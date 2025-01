Sanremo 2025, pronostici vincitore: Giorgia in testa c’è una sorpresa, tutte le quote

Dopo i primi ascolti, le quote di Sanremo 2025 sorprendono: Giorgia è ancora favorita, ma…

Il conto alla rovescia per la 75ª edizione del Festival di Sanremo 2025 entra nel vivo con un inaspettato ribaltamento delle previsioni. Secondo i dati forniti dagli esperti Sisal dopo l’ascolto in anteprima dei brani, Giorgia domina ancora la scena con una quota di 4,00 grazie alla sua emozionante “La cura per me”.

Sanremo 2025, primi pronostici sul vincitore

Tuttavia, la vera sorpresa è Olly: il giovane rapper genovese, che sta facendo parlare di sé con una performance innovativa e accattivante, scala le preferenze e si piazza a 6,00, diventando il principale antagonista della storica cantautrice romana.

Tra gli artisti più quotati figurano anche Achille Lauro e Irama, entrambi a 7,50. Lauro propone “Incoscienti giovani”, un pezzo dal sapore nostalgico anni ’80, mentre Irama porta “Lentamente”, una ballad moderna che si candida a essere uno dei tormentoni della stagione.

Un’altra interessante figura è Rocco Hunt, la cui quota è fissata a 9,00. Il rapper campano sembra puntare tutto sulla nostalgia con un brano che richiama le sonorità di “Nu juorno buono”, il suo successo del 2014.

Delude Elodie, che con il suo pezzo elettronico si allontana dai favoriti: la sua quota scende a 16,00, al pari di artisti come Brunori Sas e Noemi. Tra i meno quotati spiccano i Modà e Serena Brancale a 100,00, mentre veterani come Marcella Bella chiudono il gruppo con una quota simbolica di 300,00.

Ecco tutte le quote aggiornate: