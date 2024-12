Sanremo 2025, il primo superospite svelato in diretta tv: ecco chi è

L’attesa per il Festival di Sanremo 2025 si accende con una notizia bomba: Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, sarà il primo super ospite della kermesse. L’annuncio è arrivato giovedì 19 dicembre durante La Volta Buona, il programma pomeridiano di Rai1 condotto da Caterina Balivo. Il giornalista e speaker di RTL, Luca Dondoni, ha svelato la notizia in diretta, scatenando entusiasmo tra i presenti.

Sanremo 2025, primo superospite svelato

“Stavo chiedendo se posso annunciare il primo ospite del Festival di Sanremo 2025. Mi hanno detto di sì. Nella serata di martedì ci sarà Jovanotti”, ha dichiarato Dondoni, strappando sorrisi e applausi in studio. Caterina Balivo ha subito confermato: “Jovanotti a Sanremo ci farà cantare e ballare”.

Jovanotti e il legame con il Festival di Sanremo

Non è la prima volta che il celebre cantautore calca il prestigioso palco dell’Ariston. La sua prima apparizione risale al 1989, come concorrente con la canzone “Vasco”. Un debutto memorabile, reso iconico non solo dalla performance, ma anche da una gaffe: una scivolata sul palco che lo rese subito simpatico al pubblico.

Successivamente, Jovanotti è tornato a Sanremo come ospite. Nel 2000, portò un messaggio sociale con “Cancella il debito”, in duetto con Carlitos Brown, mentre nel 2022 duettò con Gianni Morandi in una performance esplosiva.

Il ritorno di Jovanotti sul palco di Sanremo arriva in un momento d’oro per il cantante. Recentemente ospite di “Belve”, il programma condotto da Francesca Fagnani, Lorenzo Cherubini ha regalato al pubblico una delle interviste più apprezzate della stagione.