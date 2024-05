Sono ufficialmente iniziati i collegamenti al Tg1 sul prossimo Sanremo 2025, quest’anno con Carlo Conti protagonista. Dopo il primo collegamento di ieri mattina, nel corso del quale il noto conduttore ha ufficializzato il suo ruolo di padrone di casa e direttore artistico, anche ieri sera abbiamo assistito ad una sua intervista nell’edizione delle 20:00.

Per le prossime due edizioni del Festival di Sanremo, dunque, sarà proprio Carlo Conti a guidare la kermesse. Un compito non semplice, dopo l’eccellente lavoro di Amadeus. Intervistato da Giorgia Cardinaletti, Carlo Conti ha esordito:

Sono invecchiato decisamente rispetto a dieci anni fa! Al Tg delle 13:30, ho visto con mia moglie le immagini di Sanremo 2015 e mia moglie mi ha detto: “Com’eri giovane!”. Pensa te, che entusiasmo e carica di energia ho avuto con questa affermazione! L’unica cosa che è rimasta è il colore della pelle e la voglia di fare una festa della musica e tenere alto il nome di Sanremo come ho fatto io nei miei tre anni, e come hanno fatto Claudio Baglioni e Amadeus.

Tra le prime anticipazioni svelate dal conduttore, una piccola chicca sul regolamento che, in vista di Sanremo 2025 cambierà:

Penseremo prima al regolamento e poi alle canzoni. Anticipazioni? Non so niente neanch’io! Ancora è presto, avremo modo di avere le anticipazioni. Forse sì, cambierò qualcosa nel regolamento. Ci sto ragionando sopra. Qualche novità ci sarà. Il primo annuncio? Staremo a vedere. Adesso ci mettiamo al lavoro con tranquillità e serenità, con leggerezza, per regalare leggerezza anche al pubblico.