Sanremo 2025, scoppia la prima polemica: “Non si potrebbe dire”, chi è il Big coinvolto

Sanremo 2025 si prepara alla sua 75ª edizione, ma un episodio legato alle prove ha già infiammato il dibattito. Enzo Campagnoli, direttore d’orchestra di spicco, ha elogiato pubblicamente Giorgia, definendo la sua esibizione “un momento magico”. Durante un collegamento con il programma La Volta Buona, Campagnoli ha rivelato che l’artista ha ricevuto una standing ovation dall’orchestra.

La rivelazione del Maestro Campagnoli: Giorgia incanta durante le prove di Sanremo 2025

“È stato un momento fantastico, con delirio dell’orchestra” ha dichiarato il maestro. “Tanta emozione e vibrazione: Giorgia è straordinaria”. Tuttavia, queste parole non sono state accolte da tutti con entusiasmo.

Polemiche sul regolamento: “Si poteva dire?”

Le dichiarazioni del Maestro hanno sollevato dubbi tra gli ospiti in studio. Luca Dondoni ha commentato: “Mi sembra un’espressione di voto importante questa, ho paura che così si sia creato un precedente. Non si possono anticipare giudizi in questo modo”.

Anche Giovanni Ciacci ha espresso perplessità: “Non so se da regolamento il Maestro possa parlare in questi termini prima del Festival”. A smorzare i toni ci ha pensato Caterina Balivo, sottolineando: “Lo sanno tutti che Giorgia è pazzesca”.

Durante l’intervista, il Maestro ha rivelato un legame personale con l’artista. “Trent’anni fa, quando Giorgia vinse Sanremo, io ero un musicista dell’orchestra. È meraviglioso essere al suo fianco in questa edizione”.

Campagnoli non si è risparmiato nemmeno su altri artisti, elogiando Tony Effe e Rocco Hunt: “Tony ha fatto una prova straordinaria, farà un grandissimo Festival. Rocco Hunt è altrettanto incredibile”.