Sanremo 2025, ospite internazionale all’Ariston? Rispunta un nome amatissimo come co-conduttrice

Esploso ormai ufficialmente il toto-nomi, in vista della prossima edizione del Festival di Sanremo 2025 che segna il ritorno all’Ariston di Carlo Conti, l’attenzione si sposta ora anche sugli ospiti. Chi saranno? Grande attesa anche per le co-conduttrici che affiancheranno il padrone di casa. Ecco le ultime indiscrezioni sulla kermesse.

Sanremo 2025, ospiti e co-conduttrice: le indiscrezioni

Partiamo subito dagli ospiti. Come svela Deejay.it, online diventa sempre più frequente il nome di Damiano David, nella sua nuova veste da solista. Sarà lui l’ospite italiano più atteso di Sanremo 2025?

Il giornalista Luca Dondoni, intanto, ospite de La volta buona di Caterina Balivo ha lanciato un possibile scoop. L’Ariston potrebbe accogliere un’ospite internazionale amatissima, ovvero Lady Gaga. Ecco le parole del giornalista:

C’è una cosa che manca rispetto a questo nuovo Sanremo e a un Carlo Conti che vuole fare le cose distanti sia da Baglioni che da Amadeus. Nel febbraio del 2025 sarebbe in uscita un album che s’intitola LG7, sta per Lady Gaga 7. Siccome la promozione la farà anche in Europa io chiedo perché Carlo Conti non se la porta come ospite all’Ariston, sarà possibile?

Una proposta, di fatto, più che un’indiscrezione, ma che Conti potrebbe seriamente prendere in considerazione (prima di farsela scippare da Fazio).

In merito alla co-conduzione di Sanremo 2025, Adnkronos ha svelato che Carlo Conti starebbe pensando a una co-conduzione differente per ogni serata del Festival. Tra i nomi più quotati, resiste quello di Annalisa, candidata al suo debutto come primadonna del Festival già nella passata edizione.